“I zija zije quanne venevene u mose de Maggie a Manbredonje”

Manfredonia, 07 maggio 2020. Un tempo i pellegrini denominati a Manfredonia” (provenienti dal Tavoliere, dall’entroterra barese (in particolare da Altamura), dalla Basilicata, dal Molise e anche dall’Abruzzo (molti dalla città di Vasto) percorrendo la” si recavano a Monte S.Angelo nel mese di maggio (in particolare l’8 maggio, giorno dell’Apparizzione dell’Arcangelo Michele al vescovo di Siponto Lorenzo Maiorano). I pellegrini erano soliti (lo fanno tuttora in massa) visitare la celebre Grotta di S.Michele anche il 29 settembre (giorno in cui si celebra la Festa Patronale in onore di S.Michele Arcangelo). Quando arrivavano nel nostro territorio, “i zija zije” lungo la strada facevano brevi soste per pregare e riposarsi presso l’Abbazia di S.Leonardo in Lama Volara, presso la chiesa di S.Maria di Siponto ed infine un’altra breve fermata alla chiesetta della Madonna della Pace prima di salire a piedi sulla montagna Sacra per raggiungere la Grotta di S.Michele. I pellegrini che arrivavano a Manfredonia per il bivacco mattiniero, erano soliti fermarsi in piazza Marconi o in zona Castello. Altri invece, sempre a gruppi denominati in loco “i caruene i zija zije” (le carovane dei pellegrini) arrivavano la sera prima dell’8 maggio, con i loro carrettoni “carrettune” e “traiune” coperti con grossi teloni trainati da cavalli bardati a festa con pennacchi coloratissimi preparati e dipinti con piume di gallo. Anche sugli abiti degli uomini e delle donne venivano ostentati penne con colori vivaci. Un tempo gli uomini delle compagnie dei Sammichelari (i pellegrini che si recavano all’antico santuario di S.Michele a Monte S.Angelo), erano soliti portare il bastone, sulla cui punta venivano posti i pennacchi colorati.

Quest’ultimi, rappresentano un antico simbolo che portavano con se “i zija zije” in ricordo del loro pellegrinaggio alla grotta di S.Michele a Monte S.Angelo. Fino agli anni ’40-’50 del secolo scorso, i primi gruppi di pellegrini che arrivavano a Manfredonia si fermavano in largo Seminario presso la taverna conosciuta in loco come “a stalle a Cerugnelène”, dove i carrettieri facevano rifocillare i loro cavalli, mentre gli altri pellegrini insieme alle loro donne e ad altri componenti delle loro famiglie, accompagnati da “spicciafacènne” (faccendieri occasionali locali) si recavano per il riposo notturno a dormire “indi suttene” nei sottani e “ndi sutterranje” (scantinati) allestiti da privati in zona per l’occasione a mò di dormitori a terra su pagliericci e coperte. Altri pellegrini facevano sosta notturna presso la grande stalla di proprietà di Matteo Palma detto “Mattoje la Zite” (ex granaio) sita nei pressi di Largo Baselice.

Questi, nella sua capiente e organizzata stalla, aveva costruito anche un soppalco di legno dove i forestieri dormivano su sacconi riempiti di paglia o di foglie secche di granturco, mentre nella parte sottostante erano predisposte le mangiatoie per rifocillare i cavalli. Sempre negli anni ’50, poiché abitavo a Monticchio nei pressi della chiesa di S.Michele, ricordo bene, da ragazzino, quando i pellegrini “i zija zuje” giungevano nel mese di maggio all’imbrunire a Monticchio con i loro “trajine” (carri da trasporto) e “carrettune” (grossi carri da trasporto agricolo) nei pressi della taverna (stalla) di Peppino Taronna per la sosta notturna in Città. I carrettieri, dopo aver posizionato i loro mezzi di trasporto uno dietro l’altro in via Pietro Antonio Rosso, portavano i loro cavalli affaticati per il lungo viaggio nella popolare stalla di “Peppine a tavèrne” per farli abbeverare, foraggiare e tenerli al riparo per la notte. Quando la strada, era piena di carrettoni in sosta, i pellegrini portavano i loro mezzi di trasporto anche in via Gian Tommaso Giordani e in altre strade sempre nelle vicinanze della stalla gestita da “Peppino Taronna”. Rammendo sempre da ragazzo, che gli uomini, dormivano durante la notte sotto i carrettoni sopra una sorta di pagliericci mentre le donne riposavano a terra su sacconi riempiti con foglie secche di granturco o su grosse coperte di fortuna in pianoterra fittati dai proprietari per l’occasione ai forestieri nei pressi della taverna di Taronna. Le altre due stalle, che in quegli anni funzionavano a Monticchio erano, quella sita in via Michele Spinelli del 1905 e l’altra anche di inizi ‘900 in via Tribuna gestita da un certo Vairo, locale acquistato negli anni ’60 dai fratelli Schiavone e trasformato in “bar Haiti”.

Sempre nel mese di maggio era usanza dei pellegrini che arrivavano numerosi a Manfredonia, fare una sosta e bivaccare nella villa comunale in via del Porto, nei pressi del Castello Svevo-Angioino. Si accampavano in ogni dove e consumavano il pranzo a sacco che ogni famiglia aveva preparato a casa. Alcuni pellegrini che non avevano visto mai il mare andavano sul porto (molo di levante) dove alcuni pescatori, a pagamento, li portavano con le loro barche a vela a fare il giro in mare nel porto. Uno dei pescatori che spesso effettuava questo servizio era Matteo Granatiero detto “u rizze” o “spaccaturnose”. Questi, ottimo pescatore e proprietario di una barca a vela oltre al suo lavoro di pescatore, durante il periodo estivo portava i turisti (i bagnanti) in gita con la sua barca a vela nel Golfo. Anche un altro pescatore locale denominato “firre iarse”, con la sua barca a vela portava a fare il giro in mare nel porto “i zija zije”.

Ho sempre vivo il ricordo di quando arrivavano “i caruene i zija zije” (le carovane di pellegrini) sempre nel mese di maggio, con le biciclette dove sul manubrio erano montati pennacchi coloratissimi. Noi ragazzi, quando i pellegrini entravano festosi e numerosi in Città eravamo incuriositi e li chiamavamo “i bececliste”, tant’è che era in voga in loco un modo di dire a loro dedicato che così recitava: “uì so rrevete i bbececliste, i zija zije a Manbredonje”. Molti pellegrini che arrivavano con le loro biciclette a Manfredonia, per recarsi alla grotta di S.Michele, quando arrivavano a Macchia le lasciavano vigilate in sosta nei pressi della cantina sita al bivio per Monte S.Angelo, per proseguire poi a piedi lungo gli antichi sentieri, uno dei quali era quello di “Scannamugghjere” per raggiungere la grotta di S.Michele, mentre i più resistenti, in sella alle loro biciclette proseguivano per l’antica strada impolverata che portava al celebre Santuario dell’Arcangelo Michele.

Negli anni ’50, quando la motorizzazione di massa prese il sopravvento, i pellegrini che andavano in pellegrinaggio nel mese di maggio alla Grotta di S.Michele arrivavano a Manfredonia con vespe, motorini, lambrette, con camioncini (coperti con un telo), macchine e autobus “pustele”, sempre addobbati con pennacchi coloratissimi. Nella villa comunale, zona via del porto nei pressi del castello, dove solitamente facevano il bivacco i numerosi pellegrini arrivati in Città, si sentiva un forte “odore” di uova fritte e di altre pietanze che “ammorbava” l’aria. Il vino che non mancava mai durante il bivacco, la maggior parte dei “zija zjie” lo andava a comprare alla popolare cantina di “Ciummarille”, sita nel pressi della villa comunale. Sempre nella villa, c’erano due o tre persone di Manfredonia che vendevano bibite ai forestieri (in particolare gassose) tenute al fresco in grosse conche di zinco “pi cannule de ghiacce spacchete” con grossi pezzi di ghiaccio, coperti con sacchi di iuta per evitare che si sciogliessero al sole. Uno di questi venditori improvvisati di bibite, era un certo Antonio Spagnuolo detto “Ndònje pagghialònghe” (un popolano, dalla battuta immediata irresistibile e dotato di una vis comica alla Buster Keaton).

Ho allegato, a queste brevi notizie, una foto degli anni ’50, di pellegrini “i zija zije” che sostarono a Manfredonia in piazza Marconi, prima di recarsi in pellegrinaggio a Monte S.Angelo alla Grotta di S.Michele Arcangelo, un’altra foto d’epoca tratta dall’articolo: “Compagnia Ecce Mater tua”; infine, altre foto del 2005 e del 2013 degli ultimi gruppi di Sammichelari provenienti a piedi da Monte S.Angelo dove erano stati in pellegrinaggio alla grotta di S.Michele Arcangelo. La foto del 2005 che ritrae i pellegrini lungo la strada a Macchia è stata scattata dal giornalista, corrispondente della Gazzetta del Mezzogiorno Michele Apollonio.