Lega San Giovanni R. “Agropolis, no al cinevillage sì agli immigrati?”

, 07 maggio 2020. “Che dietro la bocciatura in Consiglio Comunale, da parte della Maggioranza di Sinistra, del Progetto di recupero della struttura abbandonata dell’Agropolis c’era già un altra idea era ben chiaro a tutti. Nessuno ha creduto alle motivazioni, date da alcuni esponenti che sostengono questa Amministrazione, come i pareri negativi dei dirigenti o che la struttura non è del Comune o altro. Tutte scuse, anche perché la documentazione pubblicata nel nostro precedente articolo smentiva chiaramente tutte le tesi di coloro che hanno votato contro una proposta che ridava vita ad una struttura che cade a pezzi creando anche nuova occupazione e sviluppo“. E’ quanto riportato nel periodico della Lega di San Giovanni Rotondo – Maggio 2020.

“E’ stato lo stesso Sindaco a far scoprire le carte con una intervista rilasciata a un quotidiano territoriale dichiarando tra l’altro “abbiamo interloquito con la Regione, in 3-4 incontri, ipotizzando i possibili utilizzi della struttura: ospitalità per lavoratori immigrati, per esempio…”. Tenendo allo scuro il Consiglio Comunale e cioè tutti. Perché se qualcuno non lo sa il Consiglio Comunale è l’espressione dell’intera città. Ma questo per la Sinistra sono solo slogan da usare in campagna elettorale. Inoltre, il “PROGETTO WORLD”, di cui la WORLD AREA CINEVILLAGE è emanazione diretta, è un nuovo modello complesso e sinergico nato per promuovere l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese di progetti della Cultura, della Green e della Blue Economy, un modello imprenditoriale che pone al centro del suo impegno lo sviluppo dei popoli e della pace, mettendo sempre al centro l’Uomo. In una “Città Normale” non si dice no a tutto questo solo per creare i presupposti all’apertura di centro per immigrati”, concludono i referenti della Lega di San Giovanni Rotondo nell’articolo.