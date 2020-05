Moscone “Il 5 maggio una giornata per ricordare nostri fondamenti: preghiera e carità”

🙏

San Giovanni Rotondo 07 maggio 2020. «Che bello se il 5 maggio fosse per tutti una giornata che ricorda i nostri fondamenti: preghiera e carità – ha annunciato padre Franco Moscone nel corso del 31° Convegno Nazionale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio tenutosi nel luglio 2019 – preghiera per chi ha bisogno, per chi è in sofferenza, e carità verso Casa Sollievo della Sofferenza , opera che unifica e che chiama all’attenzione dei malati e sofferenti i Gruppi di tutto il mondo»

Nasce in seno a questa iniziativa l’idea della “Festa della Carità”, curata dal segretario generale dei Gruppi di Preghiera, Padre Luciano Lotti, e andata in onda su Padre Pio TV lo scorso 5 maggio in occasione del nostro anniversario di inaugurazione. In compagnia di alcuni ospiti (tra cui Padre Franco Moscone, nostro Presidente, e Michele Giuliani, direttore generale della Casa Sollievo) è stata ripercorsa a grandi linee la storia dell’Opera di Padre Pio, dalla sua prima progettazione negli anni Quaranta, ad oggi, divenuta centro Covid.

💕Un particolare ricordo è stato rivolto a Monsignor Michele Castoro, pastore buono che ha guidato quest’Opera dal 2009 al 2018. La sua scomparsa, avvenuta proprio in concomitanza della ricorrenza di inaugurazione dell’ospedale (5 maggio 2018) «sa quasi di profezia e benevolenza particolare del Signore» ha affermato Padre Franco nel secondo anniversario della sua morte 🙏

📍La Festa della Carità 👉 https://bit.ly/2YID2Du