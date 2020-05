Riapertura attività. Gelsomino “CCIAA al fianco delle aziende”

, 07 maggio 2020. Uno strumento operativo di supporto a disposizione delle aziende del territorio per questa fase di riapertura delle diverse attività produttive e commerciali è quello che è stato predisposto dalla Camera di Commercio di Foggia nell’ambito delle azioni previste per la gestione dell’emergenza Covid. Si. I documenti, scaricabili dal sito www.fg.camcom.gov.it , sezione “Camera in ascolto”, sono specifici per le diverse tipologie di imprese. Gli uffici hanno anche predisposto apposite check-list che l’impresa può utilizzare per effettuare in autonomia un primo controllo, con lo scopo di verificare il rispetto delle misure di contenimento nell’ambito della propria attività. Accanto a questo, la Camera di Commercio di Foggia, può fornire alle imprese interessate anche un supporto operativo personalizzato per l’adeguamento alle misure e per la predisposizione di specifici protocolli e procedure aziendali, nel rispetto delle prescrizioni delle Autorità.

Per il presidente dell’Ente, Damiano Gelsomino: “si tratta di un ulteriore tassello nel panorama delle attività e dei servizi messi in campo per le imprese del territorio in questa fase emergenziale. Il Segretario Generale – su mandato della Giunta – ha infatti organizzato un team dedicato che è a disposizione delle aziende con tutte le diverse professionalità presenti nel sistema camerale, per supportarle in questo delicato momento”.

Per informazioni e contatti è possibile telefonare allo 0881/797311 – email: emergenzaeconomica@fg.camcom.it