San Nicola, la festa di ieri e di oggi raccontata in un video tributo

, 7 maggio 2020. San Nicola, una festa che affonda le proprie radici nella tradizione e che ogni anno riunisce tutti, piccoli e grandi, baresi e fedeli lontani. Tre giorni in cui ogni momento è scandito dal suono delle campane, dallo stupore della fede e dai rumori di una città in festa.che tutti potranno seguire da casa, lasciando viaggiare nella propria mente, come in un film, i ricordi della festa degli anni passati. E’ con questo spirito che nasce l’idea di quattro realtà pugliesi, Paulicelli Light Design – azienda storica di produzione e allestimento di luminarie che realizza gli impianti d’illuminazione artistica a Bari e nel mondo -, Antony Pepe Photographer e Foto Video Service – rispettivamente, fotografo e videomaker conosciuti in Italia e all’estero – e Allaseconda.com – agenzia di comunicazione e marketing di Bari: un video che racconta la festa di San Nicola di ieri e di oggi.

“Ogni momento, piazza e scorcio di Bari sono per tutti – spiega Antony Pepe – quegli elementi che fanno scattare nelle nostre menti i ricordi felici e unici di una città in festa, spensierata e stupita. Per anni, abbiamo avuto la fortuna di filmare e fotografare tutto questo, la fede che si fonda con il folklore barese”.

“In questo video – spiega Gianni Giotta – abbiamo voluto raccontare, attraverso il susseguirsi di immagini una ritualità messa in pausa dalla realtà quotidiana che ha sconvolto le abitudini di un intero paese”.

“San Nicola è per tutti LA FESTA di Bari, la festa per eccellenza – aggiunge Domenico Paulicelli – nata da una storia di fede e che ha dato vita a tradizioni e storie, e devo dire, anche alla storia della mia azienda. L’8 maggio del 1920, ben cento anni fa, mio nonno Francesco rese omaggio a San Nicola con le luminarie Paulicelli, iniziando un lavoro, un’arte che è stata tramandata fino a me e ai miei figli”.

“Il video vuole raccontare, oggi più che mai, – conclude Anthony Liuzzi, co-founder di Allaseconda.com – la fede, la fratellanza e l’italianità che solo la festa di San Nicola è in grado di rappresentare. Quest’anno tutto questo avrà una veste diversa. Noi baresi vediamo sempre il bicchiere mezzo pieno e mai vuoto. Il diverso non deve spaventare. Forse, l’anno prossimo tutto questo sarà solo un ricordo che darà vita a un evento unico e mai visto prima”.