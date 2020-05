“Siamo pronti per la riapertura, aspettiamo di conoscere le modalità”

, 07 maggio 2020. Clienti che chiamano il parrucchiere e chiedono: “Ma come posso fare per la tinta dei capelli? Mi dai qualche indicazione? Sto usando lo spray per il ritocco, ma non ho avuto effetti”. Di telefonate al proprio hairstyle di fiducia ce ne state a decina in questi giorni di chiusura.ha persino rinnovato i contenuti del suo blog sul sito theogrillihairdesigner.com, per essere più vicina alle clienti: “Lo tenevamo da un po’ in standby nell’attesa di rinnovarlo per la primavera, abbiamo pensato che questo fosse il momento giusto”. Quando intervistiamo Marianna manca ancora l’ufficialità sulla data di ripartenza, arrivata in serata stessa con le disposzioni della Regione Puglia in materia di centri estetici, di bellezza e dei saloni di acconciatura.

E’ stata, in questi mesi, anche una questione di cura, soprattutto femminile, accantonata per forza di cose che spesso si è conclusa con una “ricetta casalinga”: “Ma non sempre a questo può corrispondere una risposta del professionista di fiducia, spesso il cliente la vorrebbe in base alle sue aspettative, noi abbiamo sempre bastato il rapporto sulla trasparenza, su quello che si può fare e quello che secondo noi non è opportuno, la colorazione non è una cosa banale ma una scienza di colorimetria, di ricerca che dal vivo ha una certa difficoltà, da lontano mi richiama a grande responsabilità. Noi siamo sempre stati presenti in questi giorni dando consigli, evitando soluzioni troppo invasive e anche avendo risultati di eccellenza”.

In tempi di casco, mascherina, visiere in plexiglass, guanti e tutte le bardature di questa emergenza, per il personale sanitario in particolare e per le misure di prevenzione per ogni cittadino fuori casa, la cura del look è rimasto un argomento quotidiano, affrontato come possibile: “Ho spesso indicato il link su internet su cui il cliente poteva trovare il prodotto”. La riapertura l’attendevano per la fine di maggio, quando il 27 aprile hanno sentito che sarebbe stata posticipata al 1 giugno è stata una doccia fredda, un altro mese di chiusura. “Noi siamo andati avanti con i risparmi personali, il contributo statale non è ancora arrivato e non abbiamo dipendenti. La crisi di liquidità è forte, ti svegli la mattina e sai che hai un lavoro, un incasso, un giorno l’incasso non arriva e va così da oltre due mesi, è una situazione molto difficile”. Lei non si scoraggia e cerca di trovare alcuni motivi per la dilazione della riapertura: “Andare dal parrucchiere non è come andare al supermercato, da noi il cliente rimane per più tempo, anche la persona che va più di fretta, quella più ‘accelerata, si calma, dice che deve andare via ma poi resta, è empatia, alchimia, coccole stare con noi. Lo so che abbiamo molti competitor, per noi questa è una missione”. Da cui i provvedimenti del governo? “Il momento più delicato è il lavaggio perché l’evaporazione sul capello sporco può toccare gli occhi, per questo useremo la visiera in plexiglass, mascherine per i clienti e quando facciamo il colore staremo attenti, il monouso per camici e mantelline c’era già”.

La fase a ridosso del lockdown è stata un piccolo esperimento: “Sì abbiamo sanificato ogni postazione e per una cliente, che sapevamo immunodepressa, abbiamo lavorato con il salone vuoto. La nostra agenda del mese di giugno è già tutta piena, i clienti entreranno in numero ridotto. Con un’azienda indicataci da Confartigianato abbiamo provveduto a sanificare il locale, credo che cominceremo con lavori che richiedono solo un’ora, al massimo un’ora e mezza, poi si potranno allungare le sedute. Noi per il 18 maggio siamo già pronti, attendiamo che ci sia l’ufficialità”. Che è arrivata, dopo le indiscrezioni di stamattina, con il relativo protocollo.