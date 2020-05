Sosta tariffata e abbonamenti scolastici, Ataf “Grazie agli utenti per la responsabilità mostrata”

, già come istituto,, pertanto nellaessa produce i suoi effetti anche sugli abbonamenti, come semplice consequenzialità. In tale prospettiva, trattandosi di una, la scadenza si sposta di pari tempo in avanti: chiarisce così ATAF SpA il dubbio sollevato da alcuni utenti. Pertantonon scadrà nella data indicata ma: chiunque abbia sottoscritto un abbonamento mensile, trimestrale o annuale, quindi, vedrà prorogata la scadenza di 2 mesi. “Per quanto riguarda gli– aggiunge il presidente di ATAF Giandonato La Salandra –nel complesso dei servizi, con particolare attenzione agli studenti, valutando. Anche perché, dalla lettura del’ultimo quadro normativo, non sono ancora ben chiari i termini della ripresa delle attività nel trasporto pubblico, con riferimento al nuovo anno”.

ATAF, inoltre, ci tiene a ringraziare l’utenza per il senso di responsabilità e il rispetto delle regole che stanno dimostrando, soprattutto in questa delicata fase 2 di iniziale ripresa del tessuto economico della città.