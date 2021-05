Covid, la Puglia è in zona gialla: ora è ufficiale “Non sarà un liberi tutti”

Bari, 07/05/2021 – (gazzettamezzogiorno) Puglia e Basilicata in zona gialla da lunedì prossimo: è quanto stabilito dal monitoraggio Iss-Ministero della Salute che sarà presentato oggi. Anche la Calabria rimane in giallo. Le decisioni, sulla base dei dati della cabina di regia sono state prese dal ministro della Salute Roberto Speranza.

LEGGI L’ORDINANZA

IL COMMENTO DI DECARO – «L’effetto psicologico» del liberi tutti «non sarà legato alla zona gialla, se diventiamo zona gialla, come spero. Il problema sono le temperature elevate, la voglia delle persone di uscire. Se però usciamo, come si può uscire, mantenendo il rispetto delle prescrizioni e delle restrizioni, utilizzando la mascherina, stando a distanza, credo che piano piano grazie alla campagna di vaccinazione che adesso ha preso piede, riusciremo a uscire da questa situazione di emergenza, ne sono convinto». Lo ha dichiarato il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, rispondendo alla domanda dei giornalisti sul passaggio della Puglia in zona gialla da lunedì e sul rischio che questo possa avere un effetto di «liberi tutti» .(gazzettamezzogiorno)