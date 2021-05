De Sabato: “Fra dimissioni e surroghe paralisi dell’attività consiliare”

“La delicata fase politica impone un’attenta valutazione degli eventi e non prese di posizione avventate, utili solo per qualcuno a cavalcare l’onda populista e riabilitare le proprie ambizioni personali bocciate dagli elettori foggiani. Il problema di Foggia non è quello che fanno le minoranze consiliari ma la cloaca della maggioranza”.

Il capogruppo di ‘Senso Civico’ Antonio De Sabato interviene a proposito delle ripercussioni sull’attività consiliare in seguito a surroghe e supplenze. Per questo riporta il parere dell’avvocato Pasquale Morelli e la consultazione con il segretario generale del Comune Gianluigi Caso. “Ne consegue che lo scenario ad oggi emerso dalle dinamiche dimissionarie dei consiglieri del Comune di Foggia- scrive De Sabato citando Morelli- sia esse già rassegnate sia in procinto di essere espresse, manifestano i connotati di una ipotesi mista, laddove il susseguirsi di individuali dimissioni, allo stato, porterebbe in astratto alla surroga dei dimissionari, e non allo scioglimento ex art. 141 tuel, con inevitabili ripercussioni sull’azione amministrativa e politica, quindi un’ipotesi di diversa paralisi delle funzioni consiliari”.

“Pertanto alla luce di queste considerazioni oggettive basate sui fatti, ritengo dover continuare la mia azione all’interno di un processo chiaramente politico teso a stigmatizzare

la gravità dell’assenza delle dimissioni da parte dei consiglieri comunali di maggioranza che, se da una parte dichiarano conclusa questa esperienza amministrativa, dall’altra la tengono in vita con atteggiamenti ambigui eludendo una chiara e precisa volontà popolare di giungere al più presto allo scioglimento del Consiglio Comunale e scrivere definitivamente la parola fine a questa triste storia.Non si fa quello che si dice.

Foggia saprà reagire e superare anche questo difficile momento voltando definitivamente pagina. L’amministrazione Landella è peggio di un crimine, è un errore”.