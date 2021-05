Designata la nuova consigliera di Parità della Provincia, è Assunta Di Matteo

La Provincia di Foggia ha designato la Consigliera di Parità effettiva per il mandato 2021-2025. E’ Assunta Di Matteo, pedagogista clinica e coordinatrice della Rete fattorie sociali Puglia. La scorsa estate si era fatto il nome di Billa Consiglio, ex assessora alla cultura di Palazzo Dogana, per questo incarico dopo la conclusione del mandato di Antonietta Colasanto. Consiglio, tuttavia, non ha accettato l’incarico per motivi strettamente personali.

Di Matteo, come si legge dal decreto del presidente Nicola Gatta, ha maturato esperienze anche nell’ambito di progetti di cooperazione transnazionale, nell’attività di sostegno alle donne vittime di violenza e delle persone fragili, nonché per l’impegno nelle politiche sociali del lavoro, nell’agricoltura sociale e nel sostegno alla genitorialità.

Vittorio Russo è stato designato come consigliere di parità supplente date le “competenze specifiche in materia di progettazione di percorsi inclusivi di sensibilizzazione sulla ‘Parità di genere’ e di accoglienza e assistenza”. Il decreto di designazione- con l’obiettivo normativamente previsto di promozione e di controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro- sarà notificato al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.