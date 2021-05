Fortissio Opinioni: ecco cosa devi sapere

Quando si decide di cambiare broker o, magari, ci si approccia per la prima volta al mondo degli investimenti finanziari, non è facile capire quali sono gli aspetti più importanti per la valutazione di una piattaforma.

Il rischio di incorrere in broker con sistemi poco usabili o, peggio, iscriversi a broker truffa, è molto alto. Per questo motivo è sempre consigliato leggere molte opinioni e recensioni in rete, prima di iscriversi a un broker di cui si conosce poco o nulla.

Oggi vogliamo parlarvi di Fortissio, uno dei broker più interessanti del momento, soprattutto per i principianti e coloro che stanno iniziando nel mondo del trading.

Fortissio: l’azienda

Se visitate il sito di Fortissio e scorrete verso il fondo della pagina potrete trovare i dati aziendali di questo broker, che abbiamo deciso di riportare qui:

“Fortissio (www.fortissio.com) è un marchio di Vie Finance A.E.P.E.Y, S.A., una società di investimento greca registrata, debitamente autorizzata e autorizzata dalla Hellenic Capital Market Commission (www.hcmc.gr), con numero di licenza 4/792/20.7.2017 e con una filiale stabilita in Germania con No.ID 157432 della BaFin.”

Perché questa dicitura è così importante? Molto semplicemente perché la prima cosa da controllare prima di iscriversi a un nuovo broker, sono proprio i dati societari e le licenze che l’azienda ha sottoscritto.

Il mondo del trading, infatti, è fortemente regolamentato e per poter operare in un paese il broker deve sottoscrivere specifiche licenze che lo obbligano a rispettare determinate regole.

Grazie a queste licenze l’utente è sicuro di godere di alcuni diritti fondamentali sanciti dall’Unione Europea in ambito di investimenti finanziari.

I tre requisiti minimi di un broker affidabile (come Fortissio)

Come abbiamo visto nel precedente paragrafo possedere una licenza del paese in cui si decide di operare è fondamentale per ogni broker. Questo è sicuramente il primo requisito minimo che dovete controllare.

Un secondo requisito fortemente consigliato è quello relativo alla sede aziendale. È fortemente consigliato che il broker abbia sede europea, in quanto ci sono controlli molto più serrati e diritti in materia di investimenti molto più sicuri.

Da questo punto di vista Fortissio può essere considerato affidabile, in quanto ha sede a Cipro.

Il terzo, e ultimo, requisito minimo, è quello dei contatti. Ogni broker affidabile mette in bella mostra sul proprio sito i contatti per eventuali problemi nell’operatività o nell’utilizzo della piattaforma.

Avere sempre a disposizione un customer service in grado di rispondere ai vostri dubbi potrebbe fare davvero la differenza e farvi risparmiare moltissimo tempo.

Anche da questo punto di visto Fortissio risponde in modo egregio. Il servizio clienti risponde dal lunedì al giovedì, dalle 09:00 alle 19:00 e venerdì dalle 9:00 alle 18:00 di sera.

Fortissio: le tipologie di conto

Uno degli aspetti più interessanti di Fortissio è rappresentato dalle diverse tipologie di conto, suddivise a seconda del tuo deposito. Questa suddivisione garantisce vantaggi in termini di rollover e di sconti sugli spread, a secondo dal quantitativo di soldi che movimenterai.

Si parte dai conti più piccoli (basic, discovery e silver), con depositi che arrivano fino a 10.000 euro e con sconti sul rollover fino al 10%; per arrivare ai conti professionali, addirittura sopra i 100.000 euro di deposito. In questi conti gli sconti possono arrivare anche al 40% sia sul rollover che sui prezzi.

Fortissio: gli asset su cui investire

L’offerta in termini di asset è un altro aspetto da non sottovalutare. Una delle strategie migliori quando si parla di investimenti è proprio quella di diversificare il portafoglio. Senza una piattaforma in grado di offrire una moltitudine di strumenti questa strategia sarebbe impossibile.

Da questo punto di vista, Fortissio offre i seguenti asset:

Azioni

Materie Prime

Indici

ETF

Criptovalute

Forex (coppie valutarie)

Non avrete che l’imbarazzo della scelta.

Fortissio: depositi e prelievi

A differenza di tutti gli altri competitor che troverete sul mercato, Fortissio offre un deposito minimo iniziale di soli 200 euro. Questo permette anche a piccoli investitori di iniziare a fare trading, oppure di fare pratica con piccole cifre prima di iniziare a investire certe somme.

Per quanto riguarda i metodi di pagamento, vengono garantiti i principali strumenti come le carte di credito e di debito, il bonifico bancario e molti pagamenti elettronici (Skrill, ecoPayz, Neteller, ecoVoucher e PayPal).

A parte il bonifico bancario, per ovvie ragioni, tutti gli altri strumenti offrono un deposito immediato, permettendoti di iniziare a operare fin da subito.

Fortissio: la formazione

La formazione nel mondo del trading è fondamentale. Investire senza la dovuta preparazione è un suicidio e non farete altro che perdere tutto il vostro capitale.

Il nostro consiglio, quindi, è quello di studiare attentamente questo mondo prima di iniziare a investire i vostri risparmi. Il trading è un’attività ad alto rendimento ma anche ad alto rischio.

Da questo punto di vista Fortissio offre ai propri iscritti dieci operazioni senza rischio. Che cosa vuol dire esattamente? Molto semplicemente se al termine di queste prime dieci operazioni sarete andati incontro a perdite, Fortissio vi rimborserà completamente.

Terminate queste operazioni, avrete a disposizione molte altre operazioni senza nessun tipo di commissione. Il numero esatto dipenderà dal vostro deposito iniziale.

Fortissio: le opinioni degli utenti

Come per ogni servizio online l’opinione diretta degli utenti è oro per poter giudicare la qualità del prodotto. Per concludere, abbiamo deciso di citare qualche opinione di utenti reali trovata in rete. Agli utenti l’ultima parola!

“Tra le numerose funzionalità disponibili reputo la gestione degli ordini con la cronologia di trading e la possibilità del trading con un clic una delle più importanti. In questo modo posso aprire e chiudere le operazioni facilmente, senza intoppi. Ottima anche l’assistenza clienti, sempre presente. Non posso dire di aver avuto problemi, anzi. Ottima piattaforma.”

“Una piattaforma che non mi ha mai fatto mancare nulla. La sto usando da praticamente 3 mesi e per adesso sono in largo profitto… Non posso lamentarmi!”

“Fortissio è una piattaforma che ormai mi accompagna da diversi mesi e non mi ha mai dato un singolo problema. Il supporto clienti è celere e mi ha sempre aiutato persino quella volta che non riuscivo a capire come ad accedere alla piattaforma da iPhone. Grazie.” (nota stampa)