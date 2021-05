Le antiche botteghe da barbiere di Corso Manfredi nel ‘900

Manfredonia. A Manfredonia fino agli anni ’50-’60 del secolo scorso erano numerose e attive le botteghe che esercitavano in corso Manfredi l’antico mestiere di barbiere. Un fatto singolare, che spesso faceva sorridere i forestieri, in particolare i foggiani, che numerosi durante il periodo estivo frequentavano le nostre spiagge.

Mi riferiva Mario Riccardi, uno dei decani barbieri di corso Manfredi, oggi novantaduenne in pensione, che quando “i bbagnande fuggène” arrivavano in treno da Foggia e scendevano alla stazione Città, erano soliti attraversare a piedi con gli zoccoli “i zucchele” corso Manfredi per andare agli stabilimenti balneari della nostra spiaggia. Durante il percorso volutamente provocavano con lo calpestio degli zoccoli sulle basole di pietra vulcanica un fracasso indescrivibile che spesso infastidiva le persone che abitavano e che lavoravano in corso Manfredi. Gli stessi bagnanti, mentre passavano per il corso principale della Città usavano dire divertiti l’espressione a mò di sfottò: “Te…né…tutte varvire a Manfredonie !”.

Vale la pena ricordare nel tempo nel ‘900, i capomastri e i loro allievi che hanno continuato a praticare nelle loro botteghe l’antico mestiere artigianale di barbiere in corso Manfredi. Partendo da inizio Corso, da piazza Marconi, un certo Raffaele De Leo detto “Felòcce u varvire” gestiva il Salone n. 1, poi rilevato da Girolamo Ognissanti. Quest’ultimo, bravo mastro barbiere e acconciatore, ha insegnato (e tuttora istruisce) a numerosi apprendisti, e non solo in loco, il mestiere di barbiere. Al civico 19 un tempo esercitava l’attività di barbiere un certo Matteo Nenna detto “pechèssce”. A fianco al bar Gatta c’era la bottega del barbiere Salvatore (Turille) Gravinese, dove lavorava anche il giovane apprendista Matteo Spagnuolo, locale utilizzato precedentemente come macelleria dalla famiglia Forte.

Nel pianoterra nei pressi del popolare giornalaio Francesco Paolo Brigida al secolo “Scialippe”, gestiva la sua bottega al civico 51, il mastro barbiere Matteo Titta. Seguiva “a puteje” di mastro Paolo Trigiani detto “maste Pauline” (barbiere, chitarrista e cantante) con sala da barba al civico 63. Di fronte alla sala dove si giocava al Lotto, operava al pianoterra n. 62 il mastro barbiere Domenico Catalano detto “u Vecaiule ”.

Al n. 106 svolgeva il mestiere di barbiere “maste Frisckepavele Cambe” mastro Francesco Paolo Campo. Di fronte alla bottega del barbiere Campo al civico 81 (ora tabacchino) c’era la sala da barba dei fratelli Matteo e Raffaele Gelsomino, bravi maestri barbieri. Voglio ricordare che Matteo Gelsomino è stato anche un ottimo calciatore del Manfredonia che ha militato negli anni ’30 in serie C. Questo salone da barba, quando i fratelli Gelsomino cessarono l’attività, fu acquisito e gestito dai mastro barbieri Gatta-Impagnatiello-Riccardi denominati simpaticamente nell’ambiente degli artigiani: “i tre Remmàgge”.

Al civico 105 la “sala da barba” di mastro Antonio (Tonino) Conoscitore al secolo “Tubbètte”, poi attività rilevata dal 1972 dal mastro barbiere Michelino La Torre. Seguiva la bottega al n. 93 (dove adesso si vendono bibite) di Salvatore Andreano e figlio Dino. Mastro Salvatore, oltre al lavoro di barbiere, gestiva anche una sorta di agenzia per il disbrigo di pratiche varie, attività che un tempo in loco andava sotto il nome di “spiccia facende”. Per un periodo negli anni ’60 mastro Gino D’Andrea, fratello di D’Andrea “Pettine D’Oro” aprì una bottega da barbiere al n. 102.

A fianco “u Cappellere” il negozio di De Francesco che vendeva i cappelli, a seguire operavano le botteghe di barbiere di Luigi Fiale al n. 107, di Andrea Fiale al 111 e infine quella di Giuseppe Gatta al civico 113, questa “puteje” aveva come insegna la scritta “Salone”.

Sempre per il Corso al n. 122 (dove adesso c’è l’esposizione della boutique di moda Cabaret) c’era il barbiere Morlino. Al civico 138 esercitava il mestiere di barbiere mastro Matteo D’Andrea al secolo “Pettine d’Oro”, una delle sale da barba più rinomate della Città insieme a quella di “Figaro Qua”. Mi riferiva l’amico Ercolino D’Andrea, figlio di mastro Matteo, che il padre dopo aver lavorato per un periodo come barbiere presso la “Camera del Lavoro” sita all’epoca sulla Piazzetta Mercato, presso l’Eden Teatro, aprì in seguito la sua bottega in Corso Manfredi. Il barbiere D’Andrea, fu tra l’altro, il primo ad installare nel dopo guerra nel suo esercizio una doccia per clienti. Il salone poiché era frequentato da numerosi clienti aveva 5 poltrone da lavoro.

Al pianoterra n. 125 c’era la sala da barba di Mastro Mario Alvaro detto “verròchele”. Questi, oltre all’attività di barbiere gestiva una ricevitoria del totocalcio. Insieme ad Alvaro lavorava un certo Salvatore Damiano, anche questi mastro barbiere. A fianco al Bar Centrale al n. 139 nel sottoscala c’era la bottega dove esercitava il mestiere di barbiere mastro Michele Castriotta, che aveva come lavorante Leonardo Bottalico. “Maste Leline” così denominato Castriotta dai suoi clienti e dai suoi amici era anche un ottimo batterista e suonatore di chitarra. Trasferì la sua attività sempre negli anni ’50, in un pianoterra di via Torre dell’Astrologo prima porta a sinistra angolo di corso Manfredi. Nella sua bottega, quando non c’erano clienti da servire, si suonava e si componevano canzoni. La biografia di questo brillante artigiano-musicista sarà pubblicata nel mio libro “Manfredonia in Musica”.

Prima della costruzione del mostruoso palazzo “Barbone” in piazza del Popolo (fine anni ’60 inizi anni ’70), in un pianoterra dell’antico palazzo demolito al civico 146 (oggi tabacchino) esercitavano il mestiere di barbiere Gaetano Pasqua insieme a un certo “Alessie u pustire”. Proseguendo per corso Manfredi, “a puteje” di Mastro Mario Virgilio detto “Furmechille”, bravo suonatore di clarinetto nel complesso bandistico cittadino. Gestiva una sua bottega al civico 174. Molti sipontini, lo ricordano con il suo inseparabile sigaro “zecarle” tenuto sempre sulla parte destra del labbro. La bottega di barbiere di mastro Matteo Mazzone, in un locale pianoterra al civico 165 del vecchio palazzo demolito negli anni ’60, dove si scendevano due o tre gradini, di fronte l’attuale Bar Aulisa.

Al civico 183 esercitava il mestiere di barbiere “maste Frangische” mastro Francesco Guerra detto “runghette”, persona affabile e molto conosciuta in paese; questi lasciò la sua attività di artigiano e intraprese quella di “nzanzène” sensale. La sua bottega, già frequentata dalla Manfredonia bene, fu rilevata dal suo apprendista poi mastro Mario Riccardi denominato “Figaro Qua”, che la rinnovò e l’abbellì, trasformandola in una delle botteghe da barbiere più rinomate della Città.

Fino agli anni ’20-‘30’ del secolo scorso Luciano e Michele Rubino esercitavano l’attività di barbiere al n. 218, nei pressi della farmacia Murgo. Gli stessi barbieri svolgevano il loro lavoro anche a domicilio “sope i segnure” per i signori. Sempre in quegli anni un altro barbiere che aveva la bottega nel sottoscala nei pressi del campanile Orsini un certo Giuseppe Valente, praticava il suo mestiere anche a domicilio. Sempre in corso Manfredi, in un piccolo monolocale pianoterra al n. 235 aveva la bottega da barbiere, una delle più antiche del ‘900, un certo De Padova detto “maste Teline u varvire”.

In un pianoterra al civico 240 nei pressi del bar Stella un tempo esercitava il mestiere di barbiere un certo Giovanni Puddu di origine sarda. Questi aveva come clienti molti pescatori. Di fronte alla Chiesa Stella Maris al n. 251 aveva una sua bottega il mastro barbiere Paolo Trigiani detto “’mbà Pavele”. Emigrato in argentina, al suo ritorno a Manfredonia aprì negli anni ’50 una sala da barba. Artigiano dalla battuta facile, quando nei caldi mesi estivi arrivava un po’ di brezza dal mare era solito dire: Trese vinde…trese nda putoje (entra vento…entra nella bottega). Va infine detto che altri barbieri, mi piace ricordarli con i loro simpatici soprannomi, esercitavano il loro mestiere nelle traverse nelle vicinanze di corso Manfredi: “Ndurce che llove” con bottega in via Campanile al civico 35, frequentata da clienti per la maggior parte pescatori, e di “Pil’è ppile” nei pressi della chiesa del Carmine in corso Roma al pianoterra n. 18.

Un tempo i barbieri lavoravano anche la domenica mattina, mentre il lunedì per tradizione è la giornata di chiusura della bottega. Sempre il lunedì mattina, giorno di festa per i barbieri, il capomastro insieme ai suoi apprendisti e lavoranti si dedicavano (lo fanno tuttora) alle pulizie del locale, delle poltrone, dei ferri del mestiere e provvedevano (lo fanno anche oggi) al cambio della biancheria utilizzata per i clienti. Fino agli anni ’40-’50 del secolo scorso vigeva in loco il “baratto” tra il capomastro barbiere ed alcuni clienti benestanti. Si quantificava a fine anno il lavoro effettuato dal barbiere che veniva corrisposto dal cliente in natura con grano, olio, pasta, vino, formaggio ed altra merce alimentare.

Vale la pena ricordare che anche tra i barbieri c’erano “i uasta mestire” (i guasta mestieri) denominati anche “i varvire strèvese” o “mastricchie” (barbieri poco affidabili e di poca considerazione) che tagliavano capelli e radevano la barba “alla mucesfriche” in maniera non corretta. Questi barbieri incapaci di esercitare bene il loro mestiere venivano un tempo denominati anche “tagghialarde” o “strazzalinje” (tagliatori di lardo o macellai). Va altresì evidenziato che alcuni “sumastre” mastro barbieri che insegnavano il mestiere di figaro spesso avevano un comportamento molto severo, alcune volte anche aggressivo, nei riguardi dei loro apprendisti. Tutte le botteghe da barbiere di corso Manfredi erano e sono allestite “ndi sutténe” abitazioni a pianoterra. Alcune vecchie botteghe erano divise da un tramezzo di tavole. La parte “de drote” retrostante era adibita ad abitazione, mentre quella davanti a “varvarije” sala da barba.

Molti clienti erano soliti intrattenersi dal loro barbiere anche quando non dovevano tagliarsi i capelli o radersi la barba, in particolare durante i mesi estivi allorquando si sedevano fuori alla bottega al “fresco” con numerose sedie predisposte una a fianco all’altra, a guardare il passeggio delle persone in corso Manfredi, luogo da sempre di incontri, di affari e di “furbeciaminde” pettegolezzo. I passatempi preferiti dei frequentatori (ma anche dei capomastri quando non c’erano clienti da servire) erano la dama o una partita a carte giocando a scopa.

Oggi sono solo quattro le botteghe che tuttora esercitano il mestiere di barbiere in corso Manfredi e sono quelle di: Girolamo Ognissanti al civico 1 salone rilevato nel 1971; Matteo Spagnuolo e Damiano Spagnuolo al n. 12 con attività iniziata nel 1963; Giuseppe Santovito e Matteo Santovito al civico 14, con esercizio iniziato nel 1966 ed infine Michele De Rienzo al n. 72, attività artigianale di barbiere iniziata da suo padre Francesco e da suo zio Arcangelo De Rienzo.

***Va evidenziato che alcuni mastro barbieri locali, oggi ultra sessantenni ancora in attività hanno frequentato l’A.N.A.M. (Accademia Nazionale Acconciatore Maschile) e l’A.R.A.M. (Accademia Regionale Acconciatori Maschili e Femminili) acquisendo anche il titolo di maestri acconciatori.

**Capomastri e maestri acconciatori barbieri intervistati: Mario Riccardi di anni 92; Leonardo Bottalico al secolo “pecùzze” di anni 81; Girolamo Ognissanti di anni 68; Arturo De Rienzo di anni ’70; Matteo Spagnuolo di anni 67; Damiano Spagnuolo di anni 64; Giuseppe Santovito di anni 72 e Matteo Santovito di anni 47; Gino D’Andrea di anni 83; Antonio Scircoli di anni 65; -Reperimento altre notizie: anagrafe e archivio storico Comune di Manfredonia.

NOTIZIE STORICHE

Quello del barbiere è un antichissimo mestiere. Nei secoli scorsi, molti barbieri eseguivano anche piccoli interventi chirurgici, come l’estrazione di un dente o un salasso, insomma praticavano la funzione di cerusici. Nell’antica Roma il tonsor svolgeva sia la funzione di barbiere sia quello di parrucchiere, per l’acconciatura dei capelli e nel contempo praticava il taglio della barba.

Diversi tonsores, con le aperture delle loro botteghe si arricchirono fino a divenire proprietari terrieri e stimati cavalieri. Per i Romani il taglio della prima barba era un solenne rito (depositio barbae) che rappresentava l’iniziazione del passaggio dall’adolescenza al fior degli anni. La barba appena tagliata dell’adolescente veniva conservata in una pisside, che poteva essere d’oro o di altro materiale per i meno abbienti. Solo i filosofi e i soldati erano sottratti dall’obbligo di radersi la barba.

(A cura di Franco Rinaldi, cultore di storia e tradizioni popolari di Manfredonia)

VIDEO



FOTOGALLERY ARCHIVIO FRANCO RINALDI

Marzo 1956. Bottega di mastro Michele Castriotta insieme a Matteo Palumbo (chitarra), il cantante Lino Trigiani e Gianni Castriotta residente a Brooklyn cugino di Michele – COPERTINA -u cavallocce- antica poltroncina per tagliare i capelli ai bambini Settembre 2015 – Bottega di Giuseppe e Matteo Santovito in corso Manfredi Porta Foggia-Inizio Corso Manfredi Il Salone da barba n. 1 nel 1931 Ottobre-2015-Mastro-Girolamo Ognissanti nella sua bottega in corso Manfredi Elegante camice da barbiere anni ’60 di Arturo De Rienzo Corso Manfredi negli anni ’40-’50 Anni ’50 – Il mastro barbiere Mario Riccardi nella sua bottega Anni ’40- Corso Manfredi da sempre per i sipontini luogo d’incontro, di affari e di -furbeciaminde- maldicenze 1961-Corso Manfredi-In primo piano mastro Mario Virgilio con un amico 1934 – Matteo Gelsomino nella sua bottega di barbiere in Corso Manfredi

(A cura di Franco Rinaldi, cultore di storia e tradizioni popolari di Manfredonia)