Calcio: Lecce promosso in A, esplode la festa giallorossa

(tg24.sky). La festa del Lecce per il ritorno in A comincia appena l’arbitro Piccinini decreta la fine. Sono le ore 22.23 quando il sogno si trasforma in splendida realtà. Il Lecce, nell’ultimo turno di campionato, supera per 1-0 il Pordenone, grazie ad una rete dello sloveno Majer, in un Via del Mare stracolmo di 30mila tifosi, in un tripudio di colori, gioia e canti, e conquista la decima promozione nella massima serie, dopo un’entusiasmante cavalcata coronata con il primo posto, raggiunto a quota 71 punti.

E’ passato poco più di un anno dalla beffa dei play off della scorsa stagione, e quelle lacrime di delusione e sconforto questa notte sono divenute lacrime di gioia irrefrenabile.

I giocatori sul manto erboso si sciolgono in abbracci liberatori, sfoggiando le maglie celebrative realizzate per la festa su cui campeggia la scritta “onorata la nostra maglia”. Sugli spalti è un tappeto di bandiere e sciarpe giallorosse, con i protagonisti che nel giro di onore ricevono il giusto tributo dalla tifoseria, mentre ci si affanna ad allestire in gran fretta il palco per la cerimonia di premiazione.

C’è da assegnare la coppa alla prima classificata, che da il presidente della Lega B Mauro Balata consegna nelle mani di capitan Lucioni. Il boato che accompagna l’alzata della coppa è da brividi, con due ‘bocchettoni’ che sparano in aria migliaia e migliaia coriandoli gialli e rossi. Poi via alle festa non ufficiale. Dal ‘Via del Mare’ parte il pullman scoperto, già pronto e poi rimandato indietro dopo la surreale gara persa a Vicenza. L’intero gruppo squadra, il tecnico Marco Baroni, il presidente Saverio Sticchi Damiani e signora, assieme a tutta la compagine societaria, ed il duo Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera, i registi del successo del giocattolo giallorosso: la ‘famiglia’ del Lecce si avvia verso il centro della città, pronta a percorrere le vie barocche per ricevere l’abbraccio dei sostenitori. (TG24.SKY).