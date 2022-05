Emergenza cinghiali sul Gargano: “Grave pericolo. Intervenire subito”

MANFREDONIA (FOGGIA), 07/05/2022 – Presenza di cinghiali sulle strade del Gargano. Il Consigliere provinciale UDC con delega alla viabilità Antonio Zuccaro , scrive alle istituzioni chiedendo un intervento celere.

“Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Presidente della Regione Puglia, al Prefetto di Foggia, al Presidente della Provincia di Foggia. Una presenza non nuova quella dei cinghiali sulle strade del Gargano, anche se finora è stata registrata in zone prettamente boschive ma non per questo non abitate o non trafficate da autoveicoli e motoveicoli.

Da tempo, infatti. si segnala la presenza crescente dei suini selvatici che scorrazzano per le strade del promontorio mettendo in serio pericolo l’incolumità degli utenti della strada. Si stima che negli ultimi 10 anni il numero di cinghiali presenti sul nostro territorio sia raddoppiato, la sicurezza nelle atee rurali e ridosso di quelle urbane è in pericolo per il loro proliferare con l’invasione dei campi coltivati, centri abitati e strade dove rappresentano un grave pericolo per persone e cose.

La Coldiretti reputa che in Italia ammontino ad almeno 100 milioni di curo l’anno i danni provocati dagli animali selvatici ai raccolti agricoli, nell’attacco agli animali allevati, per il fatto che provochino incidenti stradali spesso anche mortali. È ormai notorio che le specie selvatiche si stanno inoltrando anche alle porte delle città e nei quartieri residenziali. spesso a causa della presenza in strada di rifiuti alimentari abbandonati che finiscono con l’essere un formidabile richiamo. specie, i cinghiali.

E se l’animale selvatico arriva fin dentro la città, allora si che si ha a che fare con una questione anche di sicurezza. Si pone quindi un problema di sicurezza delle persone che va affrontato con decisione. non solo di calcolo dei danni materiali. Pertanto. in qualità di consigliere delegato della Provincia di Foggia, chiedo un intervento immediato sull’intero territorio di Capitanata, ognuno per le proprie competenza, al fine di assumere precisi impegni per fermare l’incontrollata presenza di cinghiali”.