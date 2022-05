Le due ambulanze donate da Casa Sollievo arrivate al confine ucraino

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 07/05/2022 – sono giunte a destinazione le due ambulanze donate da Casa Sollievo de ll a Sofferenza agli enti sanitari dell’Ucraina, attraverso corridoi umanitari attivati dalla Fondazione Somaschi.

Già nella giornata di oggi la prima ambulanza rifornita di materiale sanitario monouso, materiale per diabetici e dispositivi chirurgici lascerà la sede dei volontari somaschi di Baia Mare, in Romania, e partirà per la regione del Donbass a sostegno della popolazione ucraina.