Manfredonia, sporcaccioni all’opera a Siponto: “Spregio del senso civico”

MANFREDONIA (FOGGIA), 07/05/2022 – “Due lati, purtroppo, della stessa medaglia.

Nelle stesse ore in cui nei giorni scorsi il gruppo dell’azienda “KONE” ripuliva volontariamente dalla plastica il litorale di Siponto, qualcun altro, invece, in una zona limitrofa, pensava bene di abbandonare questi sacconi con scarti di giardinaggio nonostante vi sia un servizio gratuito svolto da ASE Manfredonia. Un’azione in spregio di qualsiasi norma del senso civico, per la quale è stata attivata la procedura di individuazione e sanzione dei responsabili.