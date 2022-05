Marineria Manfredonia: “15 giorni per soluzioni concrete o categoria sparirà”

MANFREDONIA (FOGGIA), 07/05/2022 – (ilpescara) Quindici giorni per avere risposte e soluzioni concrete o gli armatori di tutta Italia si fermeranno licenziando tutti gli imbarcati.

E’ un vero e proprio ultimatum quello che arriva dalle marinerie italiane: tante quelle che oggi erano presenti all’Aurum di Pescara per redigere un documento che ora andrà condiviso tra i rappresentanti di categoria tutto il Paese e che, una volta definitivo, sarà inviato a Roma. Un documento in cui si sollevano i problemi che stanno letteralmente distruggendo la categoria e per far fronte ai quali si chiedono specifici e immediati interventi di sostegno.

“Oggi è impossibile fare azienda” spiega Francesco Scordella, presidente dell’associazione armatori Pescara che sottolinea come già sia impossibile andare avanti alle condizioni attuali e che i licenziamenti, paradossalmente, potrebbero essere l’unico modo per garantire gli imbarcati: “non c’è neanche una cassa integrazione per tutelarli, è vergognoso – incalza -. Ai sindacati e le associazioni chiediamo da anni una cassa integrazione straordinaria. Siamo stati abbandonati”. (ilpescara)