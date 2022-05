Rotice: “Una nuova luce si è accesa in Corso Manfredi”

MANFREDONIA (FOGGIA), 07/05/2022 – “Il coraggio di restare e crederci. Ieri sera, rientrando dopo una lunga e difficile giornata a Palazzo di Città, un segnale di speranza mi ha rincuorato. Una nuova luce si è accesa ed una saracinesca si é alzata in Corso Manfredi.

Merito di una giovane ed intraprendente ragazza, Tonia Vergura, che, nonostante il momento di incertezza e difficoltà dell’economia internazionale, ha voluto comunque investire nella nostra città e nel suo futuro puntando l’autoimprenditorialitá. Un bell’esempio che dimostra come il lavoro non si aspetta solo da qualcun altro, ma è un’opportunità che va anche costruita credendo in sé stessi mettendosi in gioco. A Tonia i complimenti ed i migliori auspici per l’inizio di questo nuovo percorso”.