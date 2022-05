Scioglimento, Libera Trinitapoli: “Cittadini traditi da gravi condotte, vergogna”

StatoQuotidiano.it, 07 maggio 2022. Sulla vicenda della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della relazione composta da ben 84 pagine l’opposizione Libera Trinitapoli capeggiata da Lillino Barisciano ex Sindaco esce con una nota a firma della Lista Libera Trinitapoli e si rivolge ai cittadini.

<<E’ doveroso esprimere un particolare e sentito ringraziamento al Prefetto, Dott. Maurizio Valiante, che, sin dal suo insediamento, ha fatto sentire la presenza dello Stato nella nostra comunità. LO STATO C’È! L’affermazione indecente che questo provvedimento rappresenti esclusivamente un danno all’immagine della nostra città, è falsa e tenta di scaricare le responsabilità sull’intera comunità! La responsabilità di questo scempio è di coloro i quali hanno governato la nostra città consentendo l’infiltrazione mafiosa -che risulta accertata in plurimi episodi nella relazione sopracitata- e ancora oggi non accennano ad alcun pentimento.

Tutti i cittadini di Trinitapoli sono stati traditi da queste gravi condotte. VERGOGNA!

Libera Trinitapoli con coraggio e con determinazione ha affrontato ed ha resistito a questa deriva che il Procuratore DDA di Bari così definisce: è “in atto la compenetrazione organica tra i rappresentati delle consorterie criminali locali e l’Amministrazione comunale, che rende finanche difficile distinguere gli uni dagli altri, attesa l’evidente ed oggettiva condivisioni di scopi da tempo esistente”

Condividiamo appieno la necessità evidenziata nella relazione che dice: “Occorre avviare una fase storica in cui, dopo aver preso piena consapevolezza della gravità della situazione, si reagisca, cercando di recuperare il tempo trascorso. In tal senso, l’esito dell’attività di indagine della Commissione d’accesso, quale presupposto per dimostrare – per la prima volta in questo ambito provinciale – l’attenzione di gruppi mafiosi nei confronti dell’Amministrazione comunale di Trinitapoli, che, come si vedrà, ha trovato corrispondenza in comportamenti quantomeno soggiacenti se non compiacenti da parte della stessa, costituisce, unitamente all’attività di prevenzione antimafia svolta da questa Prefettura, un passaggio fondamentale per avviare un percorso virtuoso – nel quale vengano coinvolte e sensibilizzate tutte le componenti della società civile – improntato ai valori della legalità e della collaborazione con le Istituzioni.”

Questa è la vera sfida che ci attende e che Libera Trinitapoli sosterrà con impegno e senso civico.>>.

Michele Mininni