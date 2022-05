StatoQuotidiano.it, 07 maggio 2022. In continua espansione la disciplina sportiva dell’hockey su prato che è uno sport di squadra, variante della disciplina tradizionale.

Si disputa su campi in erba sintetica con le due squadre, composte dal 11 giocatori con un portiere che si affrontano con l’obiettivo di segnare goal, spedendo una pallina di plastica dura nella porta avversaria con appositi bastoni ricurvi.

Variante del gioco, diffusa soprattutto quando le condizioni ambientali non permettono la pratica all’aperto, è la versione indoor. In giro per l’Italia a promuovere lo sviluppo di tale disciplina il dott. Renato Sirugu, responsabile del progetto “Sviluppo e crescita dell’Hockey”, delegato dal Presidente della Federazione Hockey che con grande entusiasmo espone un obiettivo importante: far diventare la provincia di Foggia la capitale regionale dell’hockey in Puglia.

Uno sport antichissimo, praticato già dagli antichi persiani, precursore probabilmente del gioco del calcio con un migliaio di atleti tesserati in Italia, aperto a tutti e soprattutto molto stimolante per i giovani praticanti. In molti paesi, invece, tra cui Inghilterra, Stati Uniti, India, Olanda e Pakistan è molto diffuso e si spera quindi che possa prendere piede anche nel nostro Paese.

A fine mese una dimostrazione di Beach Hockey a Manfredonia che dovrebbe poter calamitare l’interesse verso questa disciplina sportiva.

Antonio Castriotta