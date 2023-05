A Foggia 61 magistrati su 69: tempi di sentenza di 1200 giorni

Foggia – Nel mese di aprile dell’anno scorso è stato pubblicato a livello nazionale un bollettino per coprire otto posti di magistrato a Foggia: uno nel settore penale, cinque nel settore civile e due nella sezione lavoro.

Sorprendentemente, tutti i posti sono rimasti vacanti, nessun collega in tutta Italia ha mostrato interesse per lavorare a Foggia. Questo conferma quanto sia difficile per noi magistrati lavorare in un tribunale caratterizzato da elevati livelli di conflitto e da una presenza opprimente della criminalità organizzata e comune nel territorio.”

Queste parole furono pronunciate il 15 novembre 2016 da Antonio Buccaro, all’epoca presidente della sottosezione locale dell’Associazione Nazionale Magistrati. Sette anni dopo, possiamo semplicemente copiare e incollare le stesse preoccupazioni, come sottolineato recentemente dall’allarme lanciato dal Procuratore Capo di Foggia, Ludovico Vaccaro, durante un incontro a Bari con il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Fabio Pinelli, appena 48 ore fa. Vaccaro ha dichiarato: “Da anni a Foggia abbiamo meno magistrati rispetto al numero previsto, in parte perché nessuno vuole venire a lavorare qui. I posti vacanti vengono resi noti, ma l’ultimo concorso è rimasto senza candidati. La tensione sociale qui è estremamente alta e pronta a esplodere. La violenza dei reati ancora ci sorprende, nonostante i nostri tanti anni di esperienza. Ogni anno gestiamo tra le 35.000 e le 40.000 denunce penali, con 12.000 casi in sospeso, e la situazione rischia di peggiorare ulteriormente”.

Scappare da Foggia… Perché un magistrato, avendo la libertà di scegliere, dovrebbe optare per Foggia come sede di lavoro? È una città in cui prevale la “quarta mafia d’Italia” e che costantemente si posiziona tra le ultime per la qualità della vita, come attestano le classifiche annuali.

Nel mese di aprile del 2010, il Ministero della Giustizia ha valutato la produttività dei 165 uffici giudiziari italiani. I giudici in servizio a Foggia si sono classificati al primo posto nel quinquennio 2004-2008, poiché ogni magistrato ha gestito in media 6.000 procedimenti, pari a 1.200 casi all’anno, a differenza dei colleghi di Bari al secondo posto con 934 casi e del Tribunale di Mistretta, ultimo in classifica nella provincia di Messina, con 204 casi.

Un tribunale “importante” Un’altra classifica del 2016 ha mostrato il seguente quadro: il Tribunale di Foggia era diventato un tribunale “importante” secondo le tabelle ministeriali, dopo aver accorpato il Tribunale di Lucera e 6 sezioni distaccate chiuse nel settembre 2013, con una popolazione di utenza di 600.

Queste informazioni sono riportate da La Gazzetta del Mezzogiorno.