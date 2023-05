Bisceglie – Nell’atto decisivo del girone A, i nerazzurri rendono visita (oggi,ndr) al Manfredonia con un solo risultato utile per continuare a cullare il sogno promozione. “E’ il giusto epilogo di un duello durato tutta la stagione, sarà un match giocato sui dettagli che esula da ogni pronostico”, dichiara mister Passiatore alla vigilia.

La lunga attesa è quasi giunta al capolinea. Oggi pomeriggio, con calcio d’inizio alle 16.30 sul sintetico del “Miramare”, il Bisceglie si misurerà con i padroni di casa del Manfredonia nella finale playoff del girone A di Eccellenza. In palio vi è l’accesso alla finalissima per la promozione in serie D, in calendario domenica 14 maggio a Castellaneta (contro la vincente del girone B, in lizza Gallipoli e Ugento). Com’è noto, per centrare l’obiettivo i nerazzurri hanno un solo risultato a disposizione e proveranno a centrarlo con l’apporto passionale dei circa 300 tifosi che raggiungeranno Manfredonia in pullman.

“E’ il giusto epilogo di un duello durato tutta la stagione – esordisce il tecnico stellato Francesco Passiatore – . Confido in una gara piacevole e interpretata ad alti livelli da due contendenti tanto attrezzate quanto ambiziose che rappresentano altrettante piazze blasonate del calcio pugliese, con trascorsi importanti anche nel professionismo. Le ultime gare di campionato ci hanno visto un po’ soffrire e rincorrere, ma i miei ragazzi sono stati molto bravi a tener duro nonostante le difficoltà. E’ capitato un paio di volte di essere passati inizialmente in svantaggio, ma poi abbiamo recuperato e vinto in rimonta. Ci siamo preparati bene per un match che esula da ogni pronostico e che sarà giocato sui dettagli. Essere giunti a disputare questa finale è in ogni caso qualcosa di meraviglioso. Il Manfredonia? I loro numeri si commentano da soli e lo spessore dell’organico è noto a chiunque. Rispetto a domenica scorsa siamo consapevoli che dovremo far gol nell’arco dei 120’ e bisognerà scendere in campo senza ansia né frenesia. Il risultato sarà la logica conseguenza della prestazione e dell’attenzione a qualsiasi particolare”.

Tra le file nerazzurre rientra il centrale difensivo Rodriguez, pronto a rimpiazzare lo squalificato Stele, mentre resta ai box il convalescente Logrieco. Il portiere Tarolli e il centravanti Genchi tornano al “Miramare” in veste di ex, mentre i difensori D’Aiello e Montrone, unitamente all’attaccante Makota, sono i tre calciatori in forza ai sipontini con un passato in maglia stellata. Entrambi i precedenti in stagione sono terminati a reti bianche. L’incontro sarà diretto dal piemontese Laugelli di Casale Monferrato, assistito da Santoro di Taranto e Nero di Barletta.