Foggia. “Decollato”. Da oggi il primo collegamento con Linate

Foggia – Questa mattina si è tenuto il primo decollo del volo Foggia-Milano Linate, il terzo collegamento attivato dalla compagnia Lumiwings, dopo i collegamenti con Malpensa e Foggia-Torino.

Il volo partirà alle 8.05 (arrivo previsto alle 9.35), con il ritorno programmato per le 11.35 dello stesso giorno (arrivo alle 13.05). Le tariffe partono da 110,37 euro.

A causa del dirottamento su Linate, il collegamento con Malpensa sarà temporaneamente sospeso fino a lunedì 8 maggio, quando riprenderà regolarmente.

Nel frattempo, in attesa che il Comune intervenga, le associazioni dei cittadini continuano ad impegnarsi per supportare i passeggeri che arrivano in aeroporto, spesso spaesati e senza parenti o amici ad attenderli.

Il comitato Vola Gino Lisa fornirà tabelle con gli orari dei voli, indicazioni su quali autobus prendere per raggiungere il centro e altre informazioni utili.