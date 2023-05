Giuseppe Bergantino vince anche la seconda edizione del Rally Costa del Gargano

Manfredonia – Giuseppe Bergantino concede il bis e vince anche la seconda edizione del Rally Costa del Gargano svoltosi nel fine settimana tra Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Mattinata.

Il pilota garganico della scuderia New Jolly Motors, affiancato dal navigator Mirko Liburdi, vince in casa su Skoda Fabia con un tempo totale di 34’24.9, migliorando il tempo della passata edizione, su un percorso di poco più di 56 kilometri. Con un distacco di 32.8 si piazza il tandem composto dal varesino Simone Miele e da Roberto Mometti della Movisport Ssdrl su Skoda Fabia. Sul terzo gradino del podio Pietro Azzarone e Alfredo Tarquinio della Gargano Racing Team, sempre su Skoda Fabia, con un distacco di appena due secondi rispetto al secondo posto.

Il tandem Bergantino-Liburdi si è aggiudicato ben 6 delle 7 prove in programma. Unica eccezione la prima, la Macchia-Troiano Petroli in cui è stato Pietro Azzarone ad aggiudicarsi il primato e ha così festeggiato al meglio i 40 anni di motorsport e il suo ritorno al volante in gare ufficiali dall’alto delle sue 60 primavere. A Bergantino la seconda Macchia-Troiano Petroli e le due Monte-Automania e le due Carbonara-Tegliafilo.

Il Rally Costa del Gargano, è stato organizzato da Gargano Racing Team e Tecno Motor Racing Team, patrocinato dalla Regione Puglia (interventi di valorizzazione e promozione del patrimonio Unesco in Puglia – L.R. n.35/2020 art.17), Comuni di Monte Sant’Angelo, Manfredonia e Mattinata, Aci Foggia, Coni, Provincia di Foggia e Parco del Gargano.

“Una emozione doppia quella di vincere questo rally – commenta a fine gara Giuseppe Bergantino – sia perché giocavamo in casa, sia perché alla prima prova abbiamo avuto un problema causato da una mia scelta sbagliata di gomme che ha pregiudicato la vittoria. Abbiamo però reagito e, a testa bassa, abbiamo vinto le restanti 6 prove andando via via incrementando il distacco sugli altri equipaggi.

Sicuramente la prova della Foresta Umbra è stata quella in cui ci siamo espressi al meglio poiché sapevamo che su quel percorso avevamo una marcia in più rispetto agli altri e potevamo davvero fare la differenza. Adesso testa ai prossimi impegni – conclude il pilota reduce da tre gare in 30 giorni – senza dimenticare di ringraziare la mia scuderia e il Team Colombi che hanno profuso il massimo sforzo per permettermi di partecipare alla gara di casa alla quale tenevo particolarmente”.

“Bilancio sicuramente positivo anche per questa edizione del Rally Costa del Gargano – commenta Pietro Azzarone, vicepresidente del Gargano Racing Team – Ha funzionato tutto al meglio sul piano organizzativo e la cosa mi stava particolarmente a cuore, al di là del mio ritorno alla guida in gare ufficiali del quale sono soddisfatto per il risultato personale ottenuto nella prima prova. Abbiamo attaccato sin da subito e, ad eccezione di qualche problemino nella seconda prova, abbiamo tenuto il passo e abbiamo perso la seconda posizione solo nell’ultima prova speciale. Ora ci metteremo subito a lavoro per la prossima edizione – conclude Azzarone – cercando di curare ogni minimo particolare poiché è nostro obiettivo fare di questa manifestazione un appuntamento fisso e di rilievo nel panorama rallistico italiano. Finora abbiamo dimostrato di saper fare ottime cose”.

“Un ringraziamento particolare a tutti coloro i quali hanno lavorato alla riuscita di questa manifestazione – commenta Sara De Castro della Tecno Motor – Tecnici, ufficiali di gara e tutto lo staff di professionisti e amanti del rally senza dei quali non si potrebbero realizzare al meglio eventi di questo tipo. Una menzione particolare alle Forze dell’Ordine e alla Questura il cui apporto è stato fondamentale in questa due giorni”.

Per ulteriori informazioni e per le classifiche dettagliate

www.rallycostadelgargano.it – www.garganoracingteam.it – www.tecno-motor.com