Manfredonia – “Per tanti giorni sono rimasta in silenzio subendo un massacro mediatico che neanche il peggiore degli individui ha subìto, ma dopo la telefonata di ieri sera che ho ricevuto dai miei genitori che in lacrime mi hanno detto: difenditi! A questo punto, IO NON CI STO!!! Dico BASTA alle ignobili ACCUSE ! BASTA a far parlare di me gente come Pasquale Bacco pseudo opinionista della trasmissione il punto andata in onda ieri sera su Antenna Sud dove mi accusa ripetutamente di essere una DISONESTA quando le carte dicono esattamente il CONTRARIO! Un soggetto che a quanto moralità detiene il primato dell’irresponsabilità”.

E’ quanto dice in una nota inviata a StatoQuotidiano.it la già assessora con delega ai lavori pubblici del Comune di Manfredonia, Lucia Trigiani.

Il caso naturalmente è quello della vicenda abusivismo a Siponto emerso in seguito a un servizio di “Fuori dal Coro” di Rete 4.

“Pasquale Bacco medico leader dei no vax che per due anni ha trasmesso video e messaggi pericolosissimi”, secondo la Trigiani, “affermando che il COVID non ha ucciso nessuno! Dissacrando l’immagine agghiacciante e dolorosa delle bare di Bergamo dicendo che erano VUOTE! (…) Come può definire me una DISONESTA, screditandomi di fronte ad una vasta platea senza un contraddittorio! E poi ha parlato di Manfredonia come se fosse un covo di delinquenti, fuorilegge e abusivisti! l’Italia ne è piena ed esiste un emergenza abitativa spaventosa!”.

“Io mi domando e dico : Ma chi vi mettete nelle trasmissioni! Il dissacratore è stato nominato così in TV , si il dissacratore della salute!”.

“Detto questo, aggiungo : il sindaco Rotice come ogni sindaco ha il dovere di accertarsi della incolumità penale di ogni candidato eletto ed è quella che io ho ! La mia residenza è solo frutto di una concessione datami in virtù del fatto che sotto quel tetto si univa una famiglia comune come altre centinaia in quegli anni! Non sto a giustificare l’ abusivismo che io stessa non ho mai accettato, difatti è stato anche motivo di divorzio ma da qui a passare per una delinquente questo NO!”.

“Un giudice mi ha permesso di restare non come proprietaria o autore dell’abuso, ma come madre di due figli! Quando andate in ristoranti,bar o pubblici locali se vi è stato fatto un abuso voi per il solo fatto di essere stati lì, siete colpevoli di reato?? E poi non starò qui a raccontare le difficili decisioni che ho DOVUTO prendere perché sono strettamente familiari”.

“Ma questo fa di me una DISONESTA ? Eppure io sono sempre la stessa, la Lucia Trigiani che conoscete, quella sempre attenta e disponibile alle richieste di tutti, quella che si fa sempre in quattro per cercare di risolvere i problemi della gente anche di quelli che non conosco”.

“Io sono Lucia Trigiani, eletta dal popolo e che della politica ne ha fatto una questione di sentimento, quel sentimento di amore verso il suo popolo e la sua terra e che non ha mai utilizzato il suo ruolo per fare autorizzare o agevolare un abuso fatto dal suo ex marito, sfido chiunque nel dire il contrario, ma sono lì in attesa di decisioni che vengono prese da enti al di sopra di noi e che decideranno le sorti di centinaia di persone che in quelle case hanno creato la loro famiglia”.

“Per dovere di cronaca, quella esatta, devo contraddire ciò che ha detto ieri sera la conduttrice di sicuro mal informata, nel lontano 2012 si costituiva un comitato spontaneo per organizzare eventi natalizi da me ideato e rappresentato, in collaborazione con altre volenterose e squisite persone che si mettevano a disposizione della propria città. Questo ruolo non mi è stato dato da nessuno tantomeno dal sindaco dell’epoca, la parola stessa “spontaneo ” definisce il tutto”.

“Non avrei mai voluto dimettermi perché tanto ho dato e tanto avrei voluto dare ancora al mio paese, ma si dice che la questione etico morale era predominante , ma a questo punto credo che riguardasse solo la sottoscritta, visto che della questione etico morale molti politici e mi riferisco anche a livello nazionale, non ne comprendono neanche il significato. Umilmente Lucia Trigiani”.