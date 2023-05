Manfredonia – La lunga attesa è giunta al capolinea.

Oggi pomeriggio, con calcio d’inizio alle 16.30 sul sintetico del “Miramare”, Manfredonia e Bisceglie si affronteranno nella finale playoff del girone A di Eccellenza.

In palio l’accesso alla finalissima per la promozione in serie D, in calendario domenica 14 maggio a Castellaneta (contro la vincente del girone B, in lizza Gallipoli e Ugento).

Le formazioni

Arbitro: sig Laugelli di Casale Monferrato

DIRETTA TV

Le due finali playoff del campionato di Eccellenza Pugliese, in programma domenica 7 maggio, saranno trasmesse in diretta esclusiva da Antenna Sud.

MANFREDONIA-BISCEGLIE: Diretta su Antenna Sud Extra (canale 92 del digitale terrestre) a partire dalle 16.30.

GALLIPOLI C.-UGENTO: Diretta streaming su Antenna Sud Sport all’indirizzo www.antennasud.com/streaming-sport a partire dalle 16.30.