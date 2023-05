“Vedete questo, lui è l’italiano”. A Torremaggiore l’assassino riprende in un video i corpi delle vittime

Torremaggiore – Si chiama Taulant Malaj, il cittadino di nazionalità albanese di 45 anni, che nella scorsa ha ucciso sua figlia 16enne e un 51enne a Torremaggiore.

Si presenta con il proprio nome e poi indica il corpo del 51enne Massimo De Santis, che ha da poco ucciso: «Vedete questo qua, lui è l’italiano» con cui ritiene che sua moglie avesse una relazione.

Malaj credeva che De Santis fosse l’amante di sua moglie. È importante sottolineare che l’uomo afferma di aver già perdonato sua moglie una volta in passato, ma De Santis è il secondo uomo coinvolto in questa situazione.

Lo riporta La Stampa.

In un video che è diventato virale nelle chat dei residenti, Malaj mostra il corpo di De Santis e continua a insultare sua moglie, una donna di 39 anni che è ferita e si trova accanto al corpo senza vita della loro figlia di 16 anni. La ragazza cercava di proteggere sua madre. Malaj afferma di averli uccisi tutti e tre e si vanta del suo gesto orribile.

Nel video, l'uomo urla e si chiede dove si trovi il loro altro figlio di cinque anni, che non ha trovato in casa. Gli investigatori ritengono che stesse cercando di trovarlo per ucciderlo. Malaj esprime la sua frustrazione per il fatto che nessuno sia ancora arrivato, nemmeno la polizia.

Taulant Malaj è stato in seguito arrestato e ora dovrà affrontare le conseguenze del suo gesto. La sua azione ha causato dolore e shock nella comunità locale.

