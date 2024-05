Foggia. Fissata la nuova data per l’incidente probatorio a carico di Redouane Moslli, 43enne di origini marocchine accusato dell’omicidio di Franca Marasco, la tabaccaia di 72 anni uccisa lo scorso 28 agosto, in città, durante una rapina.

Dopo un primo rinvio causato da un doppio difetto di notifica, la gip Bencivenga del Tribunale di Foggia ha nuovamente accolto la richiesta della procura (pm Perrone) fissando il ‘faccia a faccia’ con le parti in aula per il prossimo giovedì, 9 maggio. Si tratta, come già ribadito dal legale di parte civile, avv. Enrico Rando, di un passaggio fondamentale, “una anticipazione della fase dibattimentale finalizzata a valautare ed eventualmente cristallizzare come elemento probatorio le dichiarazioni finora rese dal principale indagato”. Lo riporta Foggiatoday.it.

Oltre al 43enne, accusato di omicidio e rapina aggravata, i militari arrestarono anche il 71enne Vittorino Checchia, originario di un paese dei Monti Dauni e ritenuto suo complice. Secondo la ricostruzione dell’accusa, infatti, il primo, reo-confesso, avrebbe colpito la donna con quattro fendenti all’addome, durante la rapina; il secondo, invece, gli avrebbe fornito l’arma e i vestiti.

A differenza di Mossli, Checchia non ha mai parlato con i magistrati nè ha inteso fornire la propria versione dei fatti. La vicenda mostra ancora dei punti oscuri e diversi ‘nodi’ da sciogliere che potrebbero giungere al pettine proprio in sede di incidente probatorio.

