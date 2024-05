Ancora violenza tra le mura domestiche, questa volta calci e pugni sono costati la vita al bimbo che una donna portava in grembo. Lo scorso fine settimana i Carabinieri della Stazione di Racale hanno arrestato nella flagranza di reato un 32enne, originario del posto, poiché ritenuto presunto responsabile di maltrattamenti in famiglia.

In particolare, i Carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione al 112 per una lite tra un uomo e una donna, in un appartamento di Torre Suda marina del comune di Racale. Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno accertato che una donna aveva avuto una lite con il proprio convivente per futili motivi e lui l’avrebbe colpita con calci e pugni, provocandole vari ematomi.

Accompagnata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Gallipoli per le cure del caso, alla donna veniva accertata l’interruzione della gravidanza in atto, al terzo mese. Costatato ciò e dopo un’immediata attività info-investigativa da parte dei militari dell’Arma, coordinata dalla Procura della Procura di Lecce che conduce le indagini, l’uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Lecce.

Lo riporta Quotidianodipuglia.it