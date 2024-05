Da ieri 6 maggio anche chi ‘L’ha Visto’ si sta occupando del caso di Anna Maria Veneziano, la 19enne di Lucera di cui non si hanno notizie da martedì 16 aprile intorno alle 9 del mattino. Non ha con sé documenti, né cellulare. Nemmeno i farmaci di cui ha bisogno per la sua terapia quotidiana.

I familiari – che si sono rivolti al noto programma di Rai 3 – temono che possa trovarsi in difficoltà. Annamaria è alta 1.70, ha occhi e capelli castani. Al momento della sua scomparsa indossava una felpa nera, pantaloni scuri, scarpe da ginnastica chiare e uno zainetto scuro.

Un episodio analogo si verificò cinque anni fa, quando la giovane, che all’epoca frequentava il primo anno presso l’istituto Alberghiero di Lucera, non si presentò in classe facendo perdere le proprie tracce.

Questa volta sono trascorse tre settimane senza che si sappia nulla di lei.

