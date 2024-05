Manfredonia. “Perché lo Stato non riesce a porre un freno a questa crescente piaga della ludopatia? Le leggi e i regolamenti sembrano essere insufficienti di fronte alla potenza di un’industria multimiliardaria che si nutre della vulnerabilità umana.”

E’ quanto dice a StatoQuotidiano.it il sig. Roberto (nome di fantasia) di Manfredonia narrando alcune storie di uomini e donne dipendenti dal gioco. “Una signora anziana, vedova, ha trovato nel gratta e vinci un rifugio per il suo dolore”. Ma ciò che iniziò come una fuga dalla realtà si è trasformata in un vortice di dipendenza distruttiva.

La storia della signora, purtroppo, non è un caso isolato. In tutta Italia, migliaia di persone, di ogni età e ceto sociale, cadono nella trappola della ludopatia, un male oscuro che divora vite e famiglie intere.

Ma cosa spinge queste persone al baratro del gioco d’azzardo compulsivo? Per alcuni, come la signora di Manfredonia, la solitudine e il dolore possono essere i catalizzatori. La perdita di un coniuge può lasciare un vuoto insopportabile, un senso di vuoto che il brivido della scommessa sembra colmare, anche solo per un istante.

E non sono solo gli anziani a essere vulnerabili. Persone di tutte le età, dalla giovinezza alla maturità, possono cadere preda di questa dipendenza senza via d’uscita. “È il caso di un uomo sempre di Manfredonia, che, afflitto da ludopatia, ha sacrificato tutto sulla ruota della fortuna: il matrimonio, l’auto, la dignità. Si è letteralmente giocato un’auto in un giorno, dopo aver perso migliaia di euro”.

“È giunto il momento di un risveglio collettivo, di un’appello alla coscienza nazionale. Non possiamo più voltare le spalle a coloro che soffrono in silenzio, schiavi di una dipendenza che li consuma dall’interno. È necessario un intervento urgente da parte delle autorità competenti per regolamentare l’accesso al gioco d’azzardo e fornire sostegno concreto a coloro che ne sono vittime“. “Ma l’impegno non deve limitarsi al livello governativo. Anche noi, come società, dobbiamo fare la nostra parte. Dobbiamo educare, sensibilizzare e offrire sostegno a coloro che lottano contro questa malattia invisibile”.