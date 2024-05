Fiamme in Salento, dove tre auto e il locale di una stazione di servizio sono andati a fuoco nella notte tra lunedì e martedì.

Il primo episodio è avvenuto intorno all’una e dieci circa, presso un’area commerciale di Surbo. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine intervenute, ignoti avrebbero versato liquido infiammabile sulla soglia d’ingresso del locale tecnico di una stazione di servizio, dove sono ubicati gli apparati di controllo dell’erogazione delle pompe. Il rogo ha prodotto solo lievi danni alla struttura, grazie anche all’intervento dei vigili del fuoco di Lecce, che hanno domato le fiamme, impedendo ulteriori danni a persone e cose. Sull’accaduto indagano i carabinieri che, con l’ausilio delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, stanno risalendo all’identità degli autori del gesto.

Due ore dopo, alle ore tre e dieci circa, una squadra dei caschi rossi del distaccamento di Gallipoli è intervenuta in località Torre San Giovanni, marina di Ugento. Qui, in via Monte Pollino, sono andati a fuoco una Renault Kangoo, un’Alfa Romeo Stelvio e un furgone marca Fiat Doblò, intestati ad un professionista 35enne del posto e al padre. Anche in questo caso, grazie al tempestivo intervento della squadra dei vigili del fuoco è stata garantita la sicurezza pubblica e privata. Sembra certa, anche in questo caso, l’origine dolosa dell’incendio. Sul posto, infatti, i pompieri e i carabinieri del comando compagnia di Casarano, che stanno conducendo le indagini, hanno ritrovato diavoline e altro materiale infiammabile.

