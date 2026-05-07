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CAPITANATA CERA 21 milioni per la riqualificazione degli alloggi popolari della Capitanata. Cera: “Una grande notizia per la nostra provincia”

Il progetto riguarda interventi di riqualificazione energetica, manutenzione ordinaria e straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento normativo degli immobili di edilizia popolare

21 milioni per la riqualificazione degli alloggi popolari della Capitanata. Cera: “Una grande notizia per la nostra provincia”

Napoleone Cera - Fonte Immagine: Facebook, Napoleone Cera

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Maggio 2026
Foggia // Politica //

Un investimento da oltre 21 milioni di euro per la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in diversi comuni del Foggiano. È quanto previsto dalla deliberazione dell’amministratore unico di Arca Capitanata n. 128 del 10 aprile 2026, relativa alla misura PNRR M.7 – I.17 REPowerEU.

Il progetto riguarda interventi di riqualificazione energetica, manutenzione ordinaria e straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento normativo degli immobili di edilizia popolare, oltre alle attività di progettazione e gestione degli impianti.

A comunicarlo è il consigliere regionale della Lega Napoleone Cera, che ha sottolineato la portata dell’intervento per il territorio.

Napoleone Cera ha dichiarato:
“Un investimento importante per la Capitanata, per le famiglie e per la dignità abitativa: questo l’obiettivo raggiunto con la deliberazione dell’amministratore unico di Arca Capitanata n. 128 del 10 aprile 2026 con la quale è stata aggiudicata la procedura relativa alla Misura PNRR M.7 – I.17 REPowerEU per l’efficientamento energetico e la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in alcuni comuni del Foggiano”.

Secondo quanto riportato, l’intervento punta a migliorare le condizioni abitative e a rendere più efficienti e sicuri gli edifici pubblici destinati alle famiglie del territorio, attraverso un ampio piano di lavori finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

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