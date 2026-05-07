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Home // Cronaca // Auto in fiamme nella notte a San Giovanni Rotondo, i vigili del fuoco evitano il peggio

SAN GIOVANNI ROTONDO Auto in fiamme nella notte a San Giovanni Rotondo, i vigili del fuoco evitano il peggio

Il rogo ha interessato un’autovettura in sosta lungo la strada e ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco del Distaccamento cittadino

Auto in fiamme nella notte a San Giovanni Rotondo, i vigili del fuoco evitano il peggio

Vigili del Fuoco - Fonte Immagine non riferita al testo: umbriadomani.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Momenti di paura nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 maggio a San Giovanni Rotondo, dove un incendio ha coinvolto un’auto parcheggiata in via Piersanti Mattarella.

Il rogo ha interessato un’autovettura in sosta lungo la strada e ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco del Distaccamento cittadino, che sono riusciti a domare le fiamme evitando che si propagassero ad altri veicoli o alle strutture circostanti.

Dopo lo spegnimento dell’incendio, i pompieri hanno provveduto alla bonifica dell’area, mettendo in sicurezza la zona interessata.

Sull’episodio sono ora in corso le indagini dei carabinieri, che stanno cercando di chiarire la dinamica dell’accaduto. I militari stanno inoltre verificando la possibile presenza di sistemi di videosorveglianza utili a ricostruire quanto avvenuto e individuare eventuali responsabilità.

Lo riporta foggiatoday.it.

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