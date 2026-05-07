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"CULTURA PATRIARCALE" “Badante politica”: bufera a Manfredonia, solidarietà Cannerozzi a Innocenza Starace

"Cultura patriarcale ancora presente “nelle istituzioni e nelle comunità politiche”.

“Badante politica”: bufera a Manfredonia, solidarietà Cannerozzi a Innocenza Starace

“Badante politica”: bufera a Manfredonia, solidarietà Cannerozzi a Innocenza Starace

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

Si accende il dibattito politico a Manfredonia dopo le dichiarazioni rilasciate ieri a StatoQuotidiano da Angelo Riccardi. Al centro della polemica, le parole rivolte all’avvocato Innocenza Starace, coportavoce provinciale di Europa Verde-Verdi, intervenuta nei giorni scorsi sul caso migranti discusso in Consiglio comunale.

Riccardi, facendo riferimento alla Starace, l’aveva definita una figura che “sembra una specie di segretaria politica, la badante politica del consigliere De Luca”. Parole che hanno provocato una dura reazione da parte della diretta interessata, che sui social ha parlato di un tentativo sessista di sminuire il suo impegno politico.

Sulla vicenda interviene ora Fedele Cannerozzi, a nome di Sinistra Italiana Provincia di Foggia, esprimendo piena solidarietà a Innocenza Starace.

“Innocenza Starace è protagonista da tempo della vita politica non solo di Manfredonia, ma dell’intera Capitanata”, afferma Cannerozzi. “Lo è per le grandi battaglie ecologiste che ha condotto sempre con competenza, coerenza e intelligenza politica”.

Il rappresentante di Sinistra Italiana sottolinea anche il ruolo della Starace nella difesa dei diritti delle donne, denunciando una cultura patriarcale ancora presente “nelle istituzioni e nelle comunità politiche”.

“Colpire Innocenza esattamente per lo sguardo femminile che ha sul mondo – aggiunge Cannerozzi – e proprio nel momento in cui quello sguardo è in grado di mobilitare le coscienze, non è solo una cattiveria senza alcun senso, ma un attentato, consapevole o meno, contro la libertà e la dignità di tutte le donne”.

Per Sinistra Italiana, quanto accaduto rappresenta dunque una ferita politica e culturale che non può essere accettata né minimizzata.

“Una ferita – conclude Cannerozzi – che non si può accettare né minimizzare”.

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