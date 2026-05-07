Casa Sollievo della Sofferenza: Gino Gumirato si assolve senza la benedizione di Padre Pio

A margine delle celebrazioni per il 70° anniversario di Casa Sollievo della Sofferenza, il direttore generale Gino Gumirato ha dichiarato di aver riflettuto sulla visita del cardinale Pietro Parolin, definendo il momento “concreto” e caratterizzato da una “solida operatività”. Gumirato ha rimarcato il sostegno della Santa Sede nel percorso volto ad affrontare i problemi legati al consistente debito che continua a preoccupare il territorio garganico.

Nel ricordare il piano di investimenti dell’ultimo triennio, il saldo dei debiti nei confronti dei lavoratori e l’interruzione della produzione di nuovo indebitamento, il direttore generale ha descritto una struttura oggi in grado di autosostenersi. Ha inoltre annunciato un prossimo incontro in Vaticano tra proprietà, Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza e Regione Puglia, richiamando le responsabilità di tutti gli attori coinvolti.

Più che un semplice articolo di cronaca, il resoconto sulla visita del cardinale Parolin appare come un’operazione di consolidamento narrativo attorno alla nuova governance dell’ospedale.

La linea comunicativa emerge con chiarezza: associare il risanamento economico, la tenuta occupazionale e il ruolo sanitario della struttura al sostegno morale della Santa Sede. Spiritualità, gestione aziendale e consenso istituzionale finiscono così per intrecciarsi in modo evidente.

Il punto centrale, infatti, non sembra essere soltanto la visita del Segretario di Stato Vaticano, quanto il tentativo di attribuire a quella presenza un significato di legittimazione dell’operato manageriale. Il messaggio che attraversa il racconto appare chiaro: il sostegno del Vaticano viene presentato come conferma del percorso intrapreso dalla dirigenza, anche sul piano etico.

Si tratta di una costruzione comunicativa forte dal punto di vista simbolico, ma che lascia aperti alcuni interrogativi sul piano strettamente gestionale. Il sostegno spirituale della Chiesa, infatti, non coincide automaticamente con una verifica della sostenibilità finanziaria o dell’efficacia amministrativa.

Il racconto procede senza particolari elementi di conflitto. I rapporti con la Regione Puglia vengono definiti “rallentati”, ma senza approfondire le cause di tali difficoltà. Non emergono eventuali divergenze politiche, criticità amministrative, contestazioni sindacali o valutazioni differenti sul piano industriale. Tutto viene ricondotto a una narrazione conciliatoria, in cui la governance e la vicinanza della Santa Sede rappresentano i pilastri del rilancio dell’ospedale.

Anche i numeri economici citati — 136 milioni di euro di uscite, investimenti per 33 milioni, accordi con fornitori e debiti saldati ai dipendenti — vengono presentati senza ulteriori dettagli tecnici che consentano una valutazione completa dello stato finanziario attuale della struttura. Restano quindi alcune domande: quale sia oggi l’ammontare residuo del debito, quale il reale margine operativo e quali sacrifici siano stati necessari per raggiungere l’attuale equilibrio.

L’affermazione secondo cui “l’ospedale non produce più nuovo debito” viene proposta come indicatore di risanamento, ma senza dati comparativi o documentazione contabile a supporto.

Anche il linguaggio utilizzato contribuisce a rafforzare il carattere celebrativo del racconto. Espressioni come “gesto di pura carità cristiana”, “assoluta insostituibilità” o “baluardo di cura e speranza” spostano infatti il testo dal piano strettamente informativo verso una dimensione più emotiva e identitaria.

Il lessico religioso si intreccia con quello manageriale: da una parte il “margine operativo lordo”, dall’altra “la missione voluta da San Pio”. In questo modo, la gestione economica viene presentata anche come custodia di un’opera spirituale e sociale.

Una strategia comunicativa probabilmente efficace, ma che rischia di rendere più difficile separare il giudizio sulla governance da quello sul valore simbolico e religioso dell’istituzione.

Se l’obiettivo è rafforzare l’immagine di Casa Sollievo della Sofferenza come presidio sanitario indispensabile, moralmente sostenuto e amministrativamente rilanciato, resta comunque essenziale mantenere quello spazio critico che caratterizza ogni informazione credibile: il dubbio, il confronto e la verifica indipendente.

Senza questi elementi, il rischio è che il racconto finisca per assumere i tratti di una narrazione orientata più al consolidamento del consenso che all’approfondimento giornalistico.

a cura di Maurizio Varriano