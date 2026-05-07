A margine del 70esimo anniversario dell’apertura di Casa Sollievo della Sofferenza, il direttore generale Gino Gumirato ha tracciato un bilancio della visita del Segretario di Stato Vaticano, sottolineandone il valore spirituale, umano e operativo.

“Abbiamo ricevuto molti apprezzamenti e riconoscimenti di stima per la visita del Segretario di Stato in occasione del settantesimo dell’ospedale”, ha dichiarato Gumirato. Una presenza, ha evidenziato, che ha rappresentato “una testimonianza di grande importanza”, non solo per le parole di vicinanza del Santo Padre all’Opera e all’ospedale di San Giovanni Rotondo, ma anche per i momenti di confronto concreto vissuti durante le due giornate.

Il direttore generale ha ricordato l’incontro con i sindacati, definito “un lungo momento di approfondimento e riflessione”, e il gesto compiuto lontano dai riflettori, quando il Segretario di Stato ha voluto ascoltare personalmente la voce dei pazienti ricoverati, dedicando tempo e attenzione alle loro sofferenze.

Gumirato ha poi rimarcato come la vicinanza della Segreteria di Stato non sia legata soltanto alla ricorrenza del 70esimo anniversario, ma sia stata costante nel tempo: dalla nomina degli organi amministrativi alla condivisione del piano strategico. Un mandato, ha precisato, accompagnato da un punto fermo: “Non ci poteva essere nessun licenziamento di alcun dipendente, anche di fronte alle difficoltà”.

Sul piano economico-finanziario, Gumirato ha affrontato anche il tema dei potenziali decreti ingiuntivi da parte del personale dipendente, spiegando che la situazione attuale deriva da scelte strategiche rilevanti. Negli ultimi tre anni, ha ricordato, Casa Sollievo ha sostenuto 33,5 milioni di euro di investimenti, un accordo con i fornitori per 73,5 milioni e il pagamento di debiti pregressi verso i dipendenti per 25 milioni di euro.

“Complessivamente ci sono state fuoriuscite di cassa per 136 milioni di euro dovute a scelte strategiche. Ma l’elemento centrale è che oggi non stiamo più producendo debiti e la nostra attività operativa è in grado di autosostenersi”, ha sottolineato.

Resta, secondo Gumirato, la necessità di migliorare il margine operativo lordo, così da consentire nuovi investimenti. Tuttavia, il direttore generale ha ribadito che i debiti del passato “verranno affrontati con calma” e che la fase attuale segna un cambio di passo per l’ospedale.

Non sono mancati riferimenti ai rapporti con la Regione Puglia, definiti finora “non così efficaci” come atteso dopo la riunione del 27 dicembre scorso. Tuttavia, Gumirato ha annunciato che presto dovrebbe tenersi un incontro a tre tra Fondazione, Regione Puglia e Segreteria di Stato Vaticana.

Infine, il direttore generale ha richiamato il ruolo centrale di Casa Sollievo della Sofferenza nei settori dell’oncologia, neurologia, diagnostica, cardiologia e ortopedia.

“I dati che stiamo raccogliendo confermano ancora una volta l’insostituibilità di questo ospedale nel territorio”, ha concluso, facendo appello alla responsabilità di tutti i soggetti coinvolti per garantire continuità e futuro a una struttura considerata strategica non solo per il Gargano, ma per l’intera Puglia e per il Sud Italia.