Cerignola, il Comune sostiene la "Super Coppa del Sud 2026": contributo alla UDAS Pallavolo

CERIGNOLA – La Giunta comunale di Cerignola sostiene la “Super Coppa del Sud 2026 Serie C Nazionale Maschile”, la manifestazione sportiva dedicata alla pallavolo in programma l’1 e 2 maggio al Pala Tatarella. Con la deliberazione n. 104 del 30 aprile 2026, l’esecutivo guidato dal sindaco Francesco Bonito ha approvato la concessione del patrocinio oneroso all’ASD Udas Pallavolo Cerignola, prevedendo un contributo economico di 3mila euro per l’organizzazione dell’evento.

La decisione è stata assunta dalla Giunta comunale durante la seduta del 30 aprile, su proposta dell’assessora con delega al Turismo, Grandi Eventi, Sport e Politiche giovanili Teresa Cicolella.

Nel testo della delibera l’amministrazione sottolinea il valore sociale, educativo e inclusivo dello sport, definito uno strumento fondamentale per la crescita fisica e psicologica della persona, oltre che un mezzo capace di favorire integrazione, coesione sociale e rispetto delle regole.

Particolare attenzione viene dedicata anche al ruolo delle associazioni sportive cittadine, considerate un presidio importante per la promozione del territorio e della partecipazione giovanile.

La richiesta di patrocinio era stata presentata dall’ASD Udas Pallavolo Cerignola, società con sede in viale di Levante, attraverso una nota protocollata il 21 aprile 2026. L’associazione aveva chiesto il sostegno del Comune per l’organizzazione della competizione nazionale che coinvolgerà diverse squadre provenienti da varie aree del Paese.

La Giunta ha quindi riconosciuto l’alto valore sociale e culturale dell’iniziativa, deliberando la concessione del patrocinio accompagnato da un contributo economico pari a 3mila euro a titolo di compartecipazione alle spese organizzative.

Le risorse saranno stanziate sul capitolo di bilancio dedicato alle attività sportive e culturali del Comune. L’associazione beneficiaria dovrà comunque rispettare gli obblighi di rendicontazione delle spese e quelli previsti dalla normativa sulla trasparenza dei contributi pubblici.

Nel provvedimento viene inoltre demandato alla dirigente del Settore Servizi Sociali, Scolastici, Sportivi e Culturali, Daniela Conte, il compito di predisporre tutti gli atti conseguenziali necessari all’erogazione del contributo.

L’evento sportivo rappresenta uno degli appuntamenti di maggiore rilievo per il panorama pallavolistico territoriale e nazionale di Serie C maschile, con l’obiettivo di valorizzare l’impiantistica cittadina e promuovere Cerignola come sede di manifestazioni sportive di carattere interregionale.

La manifestazione, ospitata al Pala Tatarella, richiamerà atleti, dirigenti, tecnici e appassionati provenienti da diverse regioni del Sud Italia, con possibili ricadute positive anche sul piano turistico e commerciale per la città.

A cura di Michele Solatia.