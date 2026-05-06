CRISTO DEL GARGANO. "La proposta è ufficialmente agli atti del Comune di Manfredonia"

Oggi è stato compiuto un passo storico.

Un sogno nato dall’amore per questa terra, dalla fede, dall’identità e dalla voglia di guardare lontano, entra ufficialmente nelle istituzioni della città.

È stata protocollata presso il Comune di Manfredonia, ai sensi dell’art. 39 dello Statuto Comunale, la proposta progettuale del Cristo del Gargano.

In allegato, una relazione tecnica di 211 pagine: studi ambientali, paesaggistici, economici, turistici, architettonici e procedurali che raccontano una visione concreta, seria e profondamente legata al territorio.

Promessa mantenuta: il Cristo del Gargano entra ufficialmente negli atti del Comune di Manfredonia.

Da oggi nulla è più soltanto immaginazione. Esiste una proposta ufficiale condivisa dalla popolazione e da 40 patrocinanti tra l’Arcidiocesi, enti, ordini professionali, associazioni e fondazioni nazionali. Esiste una possibilità per il futuro del Gargano.

ADESSO TOCCA ALLA POLITICA

L’Amministrazione comunale sarà chiamata a scegliere quale strada percorrere.

Potrà nascere un percorso favorevole e rapido, con il riconoscimento dell’interesse pubblico del progetto.

Potranno esserci approfondimenti tecnici, confronti politici, dibattiti pubblici e richieste di integrazione.

Ci saranno probabilmente opinioni diverse, entusiasmi, dubbi, confronti accesi. Ed è giusto così.

Perché le grandi idee non attraversano mai il silenzio. Le grandi idee dividono, emozionano, fanno discutere, fanno sognare. Potrà anche arrivare un no.

Ma persino un eventuale rigetto non potrà cancellare ciò che oggi è accaduto: il territorio ha iniziato a parlare di futuro.

NON SOLO UN’OPERA: UNA VISIONE

Il Cristo del Gargano non vuole essere soltanto una struttura monumentale.

Vuole diventare: un simbolo identitario del Gargano; un richiamo turistico internazionale; una nuova opportunità economica per il territorio; un luogo spirituale e panoramico; un segno capace di unire fede, bellezza e sviluppo.

L’obiettivo è dare al Gargano un simbolo riconoscibile nel mondo, capace di generare turismo, lavoro, attenzione internazionale e orgoglio territoriale.

IL LUOGO DELLA PROPOSTA

L’idea progettuale propone come collocazione la zona Belvedere della frazione Montagna lungo la SP n. 57, scelta per il suo forte valore simbolico, spirituale e paesaggistico.

Ma l’ubicazione non è vincolante. Sarà l’Amministrazione comunale, nel rispetto del territorio e delle normative, a poter valutare eventuali soluzioni alternative.

Oggi non è stato costruito ancora nulla. Eppure qualcosa è già nato. È nata una speranza. È nato un dibattito. È nato un possibile simbolo del futuro. E da oggi il Cristo del Gargano non appartiene più soltanto a un’idea. Appartiene ufficialmente alla storia amministrativa di Manfredonia.

Ing. Michelangelo De Meo