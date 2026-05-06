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EDICOLA PANINOTECA Da edicola a paninoteca: autorizzato il progetto di riqualificazione nel cuore di Manfredonia

Un’edicola destinata a cambiare volto e funzione commerciale nel centro urbano di Manfredonia

Da edicola a paninoteca: autorizzato il progetto di riqualificazione nel cuore di Manfredonia

Da edicola a paninoteca: autorizzato il progetto di riqualificazione nel cuore di Manfredonia - ph guardie ambientali italiane

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Maggio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Un’edicola destinata a cambiare volto e funzione commerciale nel centro urbano di Manfredonia. Il Comune ha infatti rilasciato il permesso di costruire numero 07 del 27 febbraio 2026 relativo a un progetto di riqualificazione funzionale che consentirà la trasformazione di un chiosco da edicola a paninoteca con ampliamento della struttura esistente.

L’intervento riguarda un’area situata tra piazzale Alessandro Galli e via Dante Alighieri, in una zona particolarmente frequentata della città.  

A rendere noto il rilascio del titolo edilizio è stato il Settore Urbanistica e Sviluppo sostenibile del Comune di Manfredonia attraverso un avviso pubblico firmato dal dirigente Lucio Barbaro.

Secondo quanto riportato nella documentazione ufficiale, il progetto prevede non solo il cambio di destinazione funzionale dell’attività commerciale, ma anche l’ampliamento del chiosco già esistente. L’edicola sarà quindi trasformata in una paninoteca, ampliando l’offerta commerciale e di somministrazione nell’area urbana interessata.

Il permesso di costruire rientra nelle procedure previste dal Testo unico dell’edilizia e dalla normativa urbanistica nazionale che regolano gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica sul territorio comunale.

L’avviso precisa inoltre che gli atti progettuali possono essere consultati presso gli uffici comunali competenti e che eventuali soggetti interessati hanno facoltà di presentare ricorso contro il rilascio del permesso di costruire. 

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