Divieti, prescrizioni e misure straordinarie per garantire ordine pubblico e sicurezza durante i festeggiamenti della Festa Patronale della Madonna del Soccorso 2026. Il sindaco di San Severo, Lidya Colangelo, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente che introduce una serie di restrizioni valide dal 16 al 19 maggio prossimi, giorni in cui la città sarà interessata da eventi religiosi, spettacoli musicali, fiere e fuochi pirotecnici.

Il provvedimento nasce dalla necessità di fronteggiare il notevole afflusso di persone previsto durante la festa patronale e richiama le più recenti direttive ministeriali e prefettizie in materia di safety e security per le manifestazioni pubbliche.

Tra le misure principali figura il divieto assoluto di consumo all’aperto di bevande alcoliche e di bevande contenute in bottiglie di vetro, lattine o altri contenitori ritenuti potenzialmente pericolosi. Vietata anche la vendita e la somministrazione di bevande in vetro o lattina nei pubblici esercizi situati lungo i percorsi processionali e nelle aree interessate dagli spettacoli musicali.

L’ordinanza introduce inoltre il divieto di abbandono di bottiglie, lattine e rifiuti di qualsiasi genere nelle zone interessate dagli eventi, con specifici obblighi per gli operatori commerciali presenti alla fiera e nelle aree street food. I commercianti dovranno conferire correttamente i rifiuti prodotti durante le attività, separando cartone, plastica e legno.

Particolare attenzione è stata riservata anche agli spettacoli pirotecnici, da sempre uno degli appuntamenti più attesi della festa patronale. Il provvedimento impone il rispetto della distanza minima di 40 metri dalle aree di sparo e dispone la chiusura temporanea dei pubblici esercizi e delle attività commerciali prospicienti le zone interessate dai fuochi d’artificio durante lo svolgimento degli spettacoli.

Per motivi di sicurezza sarà inoltre vietato esporre o stendere indumenti e materiali sui balconi e sulle terrazze affacciate sulle aree interessate dagli spettacoli pirotecnici. Le attività presenti nelle vicinanze dovranno chiudere tende da sole ed eliminare eventuali elementi che possano favorire la propagazione di incendi.

Nel testo dell’ordinanza il Comune evidenzia come l’attuale contesto nazionale e internazionale imponga un rafforzamento delle misure preventive e della collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e operatori privati per garantire il regolare svolgimento degli eventi pubblici.

L’ordinanza prevede anche una deroga temporanea ai limiti acustici normalmente previsti dalla normativa vigente, limitatamente ai giorni dei festeggiamenti patronali, consentendo così lo svolgimento degli spettacoli musicali programmati.

A cura di Giovanna Tambo.