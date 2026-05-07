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MANFREDONIA AZALEA Festa della Mamma, anche a Manfredonia torna l’Azalea della Ricerca AIRC

I volontari saranno presenti in Piazza Stella, dove distribuiranno l’azalea in cambio di un contributo minimo di 18 euro

Festa della Mamma, anche a Manfredonia torna l’Azalea della Ricerca AIRC

Azalea della Ricerca AIRC - Fonte Immagine: azaleadellaricerca.airc.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Maggio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Domenica 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma, torna in tutta Italia l’iniziativa solidale dell’Azalea della Ricerca AIRC, con migliaia di volontarie e volontari impegnati nelle piazze per raccogliere fondi a sostegno della ricerca oncologica.

Anche a Manfredonia sarà possibile partecipare alla campagna solidale: i volontari saranno presenti in Piazza Stella, dove distribuiranno l’azalea in cambio di un contributo minimo di 18 euro.

L’iniziativa, promossa da AIRC, rappresenta uno degli appuntamenti storici di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. Dal 1984, l’Azalea della Ricerca sostiene infatti il lavoro di medici e scienziati impegnati nello sviluppo di nuove cure e nella prevenzione oncologica.

Grazie al contributo delle campagne solidali e al progresso della ricerca scientifica, oggi in Italia i risultati sono significativi: due donne su tre che si ammalano di tumore risultano vive a cinque anni dalla diagnosi, un dato che testimonia i passi avanti compiuti nella lotta alla malattia.

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