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POLICLINICO FOGGIA Foggia: al Policlinico arriva ECMObile per la formazione avanzata sulle tecniche ECMO

Centro mobile di simulazione ad alta fedeltà dedicato alla formazione avanzata sulle tecniche ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation)

Foggia: al Policlinico arriva ECMObile per la formazione avanzata sulle tecniche ECMO

Simulazione ECMO - Fonte Immagine: healthysimulation.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

Il Policlinico di Foggia ospiterà il 13 e 14 maggio 2026 ECMObile, il centro mobile di simulazione ad alta fedeltà dedicato alla formazione avanzata sulle tecniche ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation), sistema di supporto extracorporeo utilizzato nei casi di grave insufficienza cardiaca e respiratoria.

L’iniziativa si svolgerà presso il piazzale antistante il DEU e rappresenta un importante momento di formazione multidisciplinare rivolto a medici, infermieri, perfusionisti, specializzandi e studenti, impegnati nella gestione delle emergenze cliniche ad alta complessità. Attraverso simulazioni realistiche e scenari ad alta intensità assistenziale, ECMObile consentirà di consolidare competenze tecniche, capacità decisionali e modelli organizzativi integrati nella presa in carico del paziente critico.

L’ECMO è oggi una delle tecnologie di supporto vitale più avanzate, in grado di sostituire temporaneamente le funzioni cardiache e respiratorie nei pazienti affetti da insufficienze cardio-polmonari severe, offrendo ulteriori possibilità terapeutiche nei casi più complessi.

Negli ultimi mesi il Policlinico ha avviato un significativo percorso di sviluppo nella gestione dei pazienti candidabili a supporto ECMO, grazie all’integrazione tra le diverse professionalità e alla collaborazione con la Cardiochirurgia, rafforzando competenze cliniche e capacità organizzative. Tra i casi recenti trattati figurano quello di un paziente di 47 anni sottoposto a supporto respiratorio extracorporeo per 52 giorni dopo una grave polmonite e quello di una donna di 31 anni colpita da ostruzione severa delle vie aeree dopo il parto.

L’evento rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita del Policlinico Foggia nella medicina intensiva avanzata e conferma l’attenzione verso modelli assistenziali basati su innovazione tecnologica, integrazione multidisciplinare e formazione continua.

Durante le due giornate saranno affrontati scenari clinici complessi, tra cui shock cardiogeno, insufficienza respiratoria grave ed emergenze tempo-dipendenti, con l’obiettivo di migliorare la risposta clinico-organizzativa nelle situazioni critiche. L’iniziativa si inserisce anche nello sviluppo di un programma strutturato ECLS (Extracorporeal Life Support), evoluzione dell’ECMO per la gestione integrata dei casi più complessi, dalla rianimazione cardiopolmonare extracorporea (ECPR) alle insufficienze cardiorespiratorie severe in contesti di emergenza.

Il Policlinico Foggia conferma così il proprio impegno nel potenziamento delle competenze specialistiche e nello sviluppo di percorsi assistenziali avanzati orientati alla qualità delle cure e alla sicurezza dei pazienti.

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