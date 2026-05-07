FOGGIA – Una vicenda lavorativa ancora irrisolta, diversi interlocutori coinvolti e la decisione, annunciata pubblicamente, di avviare una forma di protesta estrema ma pacifica. È quanto racconta Massimo Carducci, autista soccorritore del 118 di Foggia, che afferma di essere da tempo impegnato nel tentativo di ottenere chiarimenti sulla propria posizione lavorativa.

Carducci sostiene di aver lavorato nell’ambito del servizio 118 attraverso l’agenzia interinale Randstad e Sanità Service, e riferisce di aver avuto nei giorni scorsi un nuovo incontro con l’amministratore unico di Sanità Service, Angelo Tomaro. Durante il colloquio, secondo quanto dichiarato dallo stesso autista soccorritore, avrebbe presentato la documentazione in suo possesso, che definisce “pulita e regolare”, chiedendo un intervento o quantomeno un chiarimento rispetto alla possibilità di rientrare al lavoro.

“Ancora una volta ho avuto un incontro con il dottor Angelo Tomaro, amministratore unico, al quale ho fatto vedere tutta la mia documentazione”, racconta Carducci. “Ho chiesto di ricontattare l’agenzia, ma mi è stato detto che non sarebbe compito suo”.

Il lavoratore descrive una situazione nella quale, a suo dire, le responsabilità decisionali non sarebbero chiare. “Parlo con l’agenzia e mi viene detto che comanda l’amministratore unico. Parlo con l’amministratore unico e mi viene indicato un altro referente. Parlo con altri interlocutori e ognuno rimanda ad altri”, afferma Carducci, sostenendo di non riuscire a comprendere chi debba fornire una risposta definitiva sulla sua posizione.

Nel suo racconto, l’autista soccorritore cita anche contatti con organizzazioni sindacali, tra cui UGL e CGIL, spiegando di aver tentato diverse strade per arrivare a una soluzione. “Ho cercato pacificamente in tutti i modi di sistemare questa situazione, ma non ho mai trovato una strada. Non so più come comportarmi”, dichiara.

Da qui la decisione, annunciata nelle ultime ore, di avviare una protesta pubblica davanti alla sede di Sanità Service. “Nei prossimi giorni penso che monterò un gazebo giù a Sanità Service e comincerò lo sciopero della fame, come il famoso Marco Pannella”, afferma Carducci, precisando che la sua intenzione sarebbe quella di manifestare in modo pacifico per ottenere risposte.

Il lavoratore chiede in particolare che venga chiarito il quadro delle competenze e delle responsabilità, anche alla luce del ruolo dell’amministratore unico nella gestione aziendale. “Io ho letto che l’amministratore unico ha compiti di gestione e può valutare posizioni lavorative e rapporti con i sindacati. Allora vorrei capire chi deve darmi una risposta”, aggiunge.

Carducci sottolinea inoltre di attendere da tempo un confronto risolutivo e lamenta l’assenza, a suo dire, di spiegazioni pubbliche o documentate rispetto alla sua mancata ricollocazione. “Dopo tante lettere e tante interviste, nessuno è mai sceso per strada a dimostrare cosa ci fosse contro di me. Io chiedo solo chiarezza”, sostiene.

La vicenda, naturalmente, resta da approfondire anche attraverso eventuali riscontri da parte dei soggetti chiamati in causa, ai quali va garantita piena possibilità di replica. Le dichiarazioni riportate sono attribuite al lavoratore e rappresentano la sua versione dei fatti.

Al centro della questione vi è il futuro professionale di un autista soccorritore che chiede di poter tornare al proprio impiego e che, non avendo finora ottenuto una soluzione, annuncia una protesta destinata ad attirare attenzione. “Io sono ancora qua”, conclude Carducci. “Ci vediamo nei prossimi giorni”.

A cura di Giovanna Tambo.