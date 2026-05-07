Foggia capitale dello sport nel weekend: Episcopo e Di Molfetta: "Un’immagine positiva, accogliente e dinamica della città"

Foggia si prepara a vivere un fine settimana di grande sport con oltre 2.000 tra atleti e accompagnatori attesi in città, tra gare podistiche, ginnastica aerea e basket di livello nazionale e internazionale. Gli eventi in programma per sabato 9 e domenica 10 maggio trasformeranno il territorio in una vera e propria vetrina sportiva e promozionale.

Si parte domenica 10 maggio con la quarta edizione della “Run for”, gara nazionale FIDAL di 10 km organizzata da ASD Foggia Running in collaborazione con US Foggia, Associazione Cerbelli e assessorato allo Sport del Comune di Foggia. La partenza è fissata alle ore 9 dalla Villa Comunale. Il percorso attraverserà alcuni dei luoghi simbolo della città su tracciato omologato, inserendo la manifestazione anche nel progetto “100 giorni per la legalità” e nel quadro delle celebrazioni per l’80° anniversario della Costituzione italiana, che riconosce il valore educativo dello sport.

Sempre nel weekend, sabato 9 e domenica 10 maggio, il Palazzetto Preziuso ospiterà il “Trofeo Sport Aerei – Campionato Nazionale di Spirale Aerea”, appuntamento di rilievo per la ginnastica aerea. Sono attesi circa 250 tra atleti e giudici internazionali, con la presenza di nomi di prestigio come Alex Mantovani, coreografo per il Cirque du Soleil e Lady Gaga, Stefano Scarpa, vincitore di talent show internazionali, e la campionessa polacca Natalia Kopielska. In gara anche atleti paralimpici, in un evento che punta fortemente sull’integrazione. La competizione mette inoltre in palio la qualificazione agli International Championship 2027.

La giornata di domenica 10 maggio si chiuderà con il basket: alle ore 19, al Palazzetto Russo, l’Eurobasket Foggia affronterà la Newgen Martina Franca in Gara 1 dei playoff, sfida decisiva per l’accesso alla Serie C e attesa da grande partecipazione del pubblico.

Sull’importanza dell’intero programma sportivo sono intervenuti la sindaca Maria Aida Episcopo e l’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta, dichiarando:

“Un fine settimana che vedrà più di 2000 persone venire nella nostra città grazie allo sport. Questi eventi non sono solo competizioni, ma strumenti e opportunità per offrire un’immagine di Foggia positiva, accogliente e dinamica”.