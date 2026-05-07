Edizione n° 6059

BALLON D'ESSAI

"CULTURA PATRIARCALE" // “Badante politica”: bufera a Manfredonia, solidarietà Cannerozzi a Innocenza Starace
7 Maggio 2026 - ore  09:48

CALEMBOUR

PARCO GARGANO // Piazzale abusivo nel Parco del Gargano, Vocale: “Sono stato io ad avvisare i carabinieri”
7 Maggio 2026 - ore  08:41

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, escalation criminale. Grieco: “Stiamo utilizzando al massimo le risorse esistenti”

GRIECO FOGGIA Foggia, escalation criminale. Grieco: “Stiamo utilizzando al massimo le risorse esistenti”

A Foggia e in provincia si registra una nuova e preoccupante escalation criminale, con tre omicidi in appena due settimane

Foggia, escalation criminale. Grieco: "Stiamo utilizzando al massimo le risorse esistenti"

Foggia, escalation criminale. Grieco: "Stiamo utilizzando al massimo le risorse esistenti" - Fonte Immagine: antennasud.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

A Foggia e in provincia si registra una nuova e preoccupante escalation criminale, con tre omicidi in appena due settimane, oltre a furti, rapine e continui assalti ai bancomat che stanno alimentando un clima di crescente allarme sociale.

La situazione è stata al centro del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Paolo Giovanni Grieco, nel corso del quale sono stati annunciati i primi provvedimenti per il rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine, richiesti da tempo dal territorio.

Nel corso della riunione è stata condivisa una valutazione definita critica della situazione. Il procuratore capo di Foggia, Enrico Infante, ha sottolineato la gravità del momento: “Abbiamo fatto il punto sulla situazione e sulle gravi difficoltà che in questo periodo, tormentato dal punto di vista delinquenziale, sta attraversando la città e la provincia tutta. La situazione della provincia di Foggia è particolarmente pregiudizievole e merita una risposta più netta, efficace e con risorse il più ampie possibili da parte dello Stato. Sono tempi difficili ed è necessario che il maggior numero di risorse investigative, di prevenzione e di ordine pubblico siano messe a disposizione di questo territorio”.

Sulla stessa linea il prefetto Grieco, che ha evidenziato la presenza di una criminalità strutturata e radicata: “Stiamo utilizzando al massimo le risorse esistenti – ha dichiarato – ma stiamo lavorando con il centro per ottenere ulteriori strumenti e rinforzi, utili sia al controllo del territorio sia all’attività investigativa a supporto della Procura della Repubblica”.

A confermare l’impegno operativo delle forze dell’ordine è stato anche il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Giovanni Capone, che ha richiamato la pressione quotidiana a cui è sottoposto il sistema di sicurezza: “Comprendiamo la frustrazione dei cittadini di fronte a episodi criminali che destano allarme sociale. Tuttavia, il lavoro della squadra Stato è incessante, quotidiano e coordinato. C’è consapevolezza delle difficoltà, ma anche un cauto ottimismo nel dire che si stanno mettendo in campo tutte le energie possibili per dare risposte concrete al territorio”.

L’incontro si è chiuso con la richiesta condivisa di un rafforzamento urgente delle risorse investigative e di prevenzione, considerato indispensabile per fronteggiare una fase definita tra le più delicate degli ultimi anni per la sicurezza della Capitanata.

Lo riporta antennasud.com.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Non sono le persone che perdono fascino, siamo noi che acquisiamo lucidità. (_Kymio_, Twitter)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO