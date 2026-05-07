Foggia, escalation criminale. Grieco: "Stiamo utilizzando al massimo le risorse esistenti"

A Foggia e in provincia si registra una nuova e preoccupante escalation criminale, con tre omicidi in appena due settimane, oltre a furti, rapine e continui assalti ai bancomat che stanno alimentando un clima di crescente allarme sociale.

La situazione è stata al centro del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Paolo Giovanni Grieco, nel corso del quale sono stati annunciati i primi provvedimenti per il rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine, richiesti da tempo dal territorio.

Nel corso della riunione è stata condivisa una valutazione definita critica della situazione. Il procuratore capo di Foggia, Enrico Infante, ha sottolineato la gravità del momento: “Abbiamo fatto il punto sulla situazione e sulle gravi difficoltà che in questo periodo, tormentato dal punto di vista delinquenziale, sta attraversando la città e la provincia tutta. La situazione della provincia di Foggia è particolarmente pregiudizievole e merita una risposta più netta, efficace e con risorse il più ampie possibili da parte dello Stato. Sono tempi difficili ed è necessario che il maggior numero di risorse investigative, di prevenzione e di ordine pubblico siano messe a disposizione di questo territorio”.

Sulla stessa linea il prefetto Grieco, che ha evidenziato la presenza di una criminalità strutturata e radicata: “Stiamo utilizzando al massimo le risorse esistenti – ha dichiarato – ma stiamo lavorando con il centro per ottenere ulteriori strumenti e rinforzi, utili sia al controllo del territorio sia all’attività investigativa a supporto della Procura della Repubblica”.

A confermare l’impegno operativo delle forze dell’ordine è stato anche il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Giovanni Capone, che ha richiamato la pressione quotidiana a cui è sottoposto il sistema di sicurezza: “Comprendiamo la frustrazione dei cittadini di fronte a episodi criminali che destano allarme sociale. Tuttavia, il lavoro della squadra Stato è incessante, quotidiano e coordinato. C’è consapevolezza delle difficoltà, ma anche un cauto ottimismo nel dire che si stanno mettendo in campo tutte le energie possibili per dare risposte concrete al territorio”.

L’incontro si è chiuso con la richiesta condivisa di un rafforzamento urgente delle risorse investigative e di prevenzione, considerato indispensabile per fronteggiare una fase definita tra le più delicate degli ultimi anni per la sicurezza della Capitanata.

Lo riporta antennasud.com.