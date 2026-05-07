La Giunta comunale di Foggia ha approvato un atto di indirizzo per contribuire alle spese di sepoltura di Stefania Rago, vittima di femminicidio. Il provvedimento nasce dopo il lutto cittadino proclamato per il 2 maggio 2026 e intende rappresentare un gesto concreto di vicinanza alla famiglia.
L’amministrazione comunale destinerà un contributo per coprire le spese connesse a una degna sepoltura. Nell’atto si sottolinea che il luogo di riposo di Stefania Rago non dovrà essere solo uno spazio privato del dolore, ma anche un presidio di memoria collettiva e di impegno civile contro la violenza di genere.
La Giunta riafferma così la condanna della comunità foggiana verso ogni forma di violenza sulle donne, trasformando il ricordo della vittima in un monito permanente contro la cultura del possesso e in un simbolo per le future generazioni.
A cura di Giovanna Tambo.