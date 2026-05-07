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VERDE FOGGIA Foggia, più verde urbano: via Santa Maria della Neve entra nella candidatura per i fondi PR Puglia

Secondo l’amministrazione, via Santa Maria della Neve è un asse contiguo e funzionalmente connesso alle aree già oggetto di progettazione

Foggia, più verde urbano: via Santa Maria della Neve entra nella candidatura per i fondi PR Puglia

Via Santa Maria della Neve - Fonte immagine: idealista.com

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
7 Maggio 2026
Foggia // Politica //

Via Santa Maria della Neve sarà inserita nella progettazione dell’intervento per la realizzazione di spazi verdi urbani lungo il Tratturo Foggia-Ofanto, nell’ambito della Strategia urbana territoriale finanziabile con il PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027.

La Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo che chiede agli uffici di includere l’area nella candidatura collegata agli investimenti integrati territoriali per infrastrutturazione verde e soluzioni “nature based” in ambito urbano e periurbano.

Secondo l’amministrazione, via Santa Maria della Neve è un asse contiguo e funzionalmente connesso alle aree già oggetto di progettazione, ma presenta criticità legate alla dotazione di verde, alla qualità urbana e alla fruibilità degli spazi pubblici.

L’obiettivo è ampliare l’impatto del progetto, migliorare la continuità ecologica e urbana, incrementare il verde e rafforzare la sicurezza degli spazi pubblici. Il contributo massimo previsto per la proposta progettuale è pari a 469.507 euro.

A cura di Giovanna Tambo.

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