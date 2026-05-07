“Il nero nasconde. La differenziata NO”: la campagna di ASE per contrastare i sacchi neri nei rifiuti

ASE S.p.A. avvia una nuova campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata, con particolare attenzione al corretto conferimento dei rifiuti e al contrasto dell’utilizzo dei sacchi neri.

L’iniziativa, intitolata “Il nero nasconde. La differenziata NO.”, punta a informare i cittadini sull’importanza di utilizzare sacchi trasparenti o semitrasparenti, indispensabili per permettere agli operatori di verificare il contenuto dei rifiuti conferiti.

Secondo quanto evidenziato, l’impiego dei sacchi neri rende impossibile il controllo visivo dei conferimenti e rischia di compromettere l’efficacia dell’intero sistema di raccolta differenziata, incidendo negativamente sulla qualità dei materiali e sulla gestione complessiva del servizio.

La campagna sarà diffusa attraverso canali social e materiali informativi dedicati, con l’obiettivo di promuovere comportamenti corretti e una maggiore consapevolezza ambientale tra i cittadini.

Particolare attenzione viene rivolta anche al corretto utilizzo dei mastelli per le diverse frazioni di rifiuto, dal secco residuo all’organico, passando per carta e vetro. Per la plastica, oltre al mastello, sarà consentito l’uso di sacchi trasparenti per eventuali eccedenze.

Il messaggio guida dell’iniziativa è “Una raccolta più trasparente è una raccolta più efficace”, con cui ASE S.p.A. intende rafforzare la collaborazione tra cittadini e servizio pubblico per una gestione dei rifiuti più efficiente e sostenibile.