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GARGANO SAPORI Incoming Germania-Gargano: un ponte di opportunità. Gargano Sapori protagonista

Questo evento ci ha dato la possibilità di incontrare buyer specializzati nell’enogastronomia, nel turismo esperienziale e rurale

Incoming Germania-Gargano: un ponte di opportunità. Gargano Sapori protagonista

Incoming Germania-Gargano: un ponte di opportunità. Gargano Sapori protagonista

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Maggio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Si conclude domani l’iniziativa di incoming con operatori tedeschi organizzata dalla Camera di Commercio di Foggia, con il supporto delle Camere di Commercio Italiane in Germania.

Questo evento ci ha dato la possibilità di incontrare buyer specializzati nell’enogastronomia, nel turismo esperienziale e rurale, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento della destinazione sul mercato tedesco e creare nuove opportunità di collaborazione commerciale.

“Celebriamo il lavoro e le persone che fanno crescere il territorio”: un concetto chiave della Camera di Commercio, alla quale vanno i miei più sentiti ringraziamenti per il prezioso sostegno e la collaborazione offerta.

Un ringraziamento speciale ai miei figli, Giuseppe e Christian. Sono profondamente orgoglioso del lavoro che avete svolto. Vedervi operare con tanta serietà e passione mi riempie il cuore.

🌿 www.garganosapori.com

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